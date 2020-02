Stenberg med karrierebeste i VM i banesykling

Anita Yvonne Stenberg kjørte inn til 7.-plass i scratch-øvelsen i VM i banesykling i tyske Berlin onsdag kveld.

Hennes beste plassering fra VM tidligere var en 9.-plass i omnium i 2018, skriver procycling.no.

Sist år tok hun 10.-plass i scratch.

Stenberg kjørte godt mot slutten og hadde krefter igjen på sisterunden.

– Jeg er veldig fornøyd. Det ble kjørt jevnt fort hele veien, så det var faktisk ikke mulig med noen angrep. Jeg synes formen og beina er der, og jeg følte meg sterk. Det var en god prestasjon for min del. Jeg mangler litt på å være litt mer tøff i å skubbe i felt, men synes jeg fikk bekreftet at jeg er klar for omnium, sier Stenberg til procycling.no.

Stenberg skal kjøre omnium fredag, der hun vil kunne sikre plass i OL, og poengritt søndag.

