Stene satte europarekord i kvalifiseringen, Duestad nær EM-medalje i luftrifle

Jenny Stene satte europarekord i kvalifiseringen i EM luftrifle, men i finalen skuffet hun og endte sist. Jeanette Hegg Duestad var 0,1 poeng fra bronse.

Duestad ble beste norske med 4.-plass på en dag da tre norske rifleskyttere tok seg til finale i EM luftvåpen i Polen.

– Jeg skjøt en veldig god finale og er misfornøyd med bare ett skudd som ble en tynn nier. Det var god læring, og jeg er stolt over både prestasjon og resultat selv om det er litt bittert akkurat nå, sa 21-åringen fra Vestfold. Etter 20 skudd var hun 0,1 poeng bak Anastasia Galasjina, som fikk skyte videre og endte med sølv.

Stene satte samtlige konkurrenter på plass i kvalifiseringen med 632,3 poeng. Hun slo nærmeste rival med 1,4 poeng og satte europarekord. Seriene hennes var på 105,1-106,6-105,1-105,0-105,5 og 105,0 poeng.

Duestad tok seg til finale som nummer fire, men i finalen var det hun som gjorde det best av de norske. Stene var den første som røk ut etter tre niere, hvorav to på de tre første skuddene. Etter 12 skudd var hun 0,7 poeng bak nærmeste rival, og hennes finale var over.

Ytterligere tre finalister ble slått ut før også Duestad måtte si takk for seg. Da sto bare tre skyttere igjen. Seieren gikk til rumenske Laura-Georgete Coman, som var tredje best i kvalifiseringen.

Moroa er ikke over for de norske kvinnene. Sammen med Johanna Reksten satte Stene og Duestad europarekord for lag i kvalifiseringen med 1885,7 poeng, og de er klare for lagfinale søndag.

Henrik Larsen var norsk finalist i luftrifle for menn, etter tredjeplass i kvalifisieringen. Han delte skjebne med Stene og ble den første som røk ut, etter omskyting. Ungarske Istvan Peni ble europamester.

Sammen med Endre Hagelund og Øyvind Flatla er Larsen klar for lagfinale søndag.

