Stengel forlenget med Strømsgodset

Herman Stengel har forlenget med Strømsgodset ut 2023-sesongen.

24-åringens kontrakt strakte seg egentlig ut sesongen, men nå har Hokksund-gutten bundet seg til de blå ut 2023, skriver SIF på sine nettsider.

– Dette er noe jeg har ønsket hele veien, og det har gått kjapt fra vi begynte å snakke sammen. Jeg er veldig fornøyd med at det er på plass, og jeg ser fram til nye gode år i klubben, sier midtbanespilleren.

Stengel kom til Strømsgodset fra Vålerenga foran 2018-sesongen. Så langt har han 70 kamper og tre mål for drammenserne. Stengel er for tiden satt ut av spill etter en operasjon i lysken, men han tror selv at han er tilbake i løpet av tre-fire uker.

