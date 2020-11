Ane Appelkvist Stenseth var best under kvinnenes prolog i den klassiske sprinten under sesongåpningen i langrenn på Beitostølen.

Løperen fra Grong var 17 hundredels sekund foran Anna Svendsen fra Tromsø. Tiril Udnes Weng fra Nes hadde den tredje beste tiden i prologen. De 30 beste fra prologen er klare for utslagsrundene som starter 12.30. Det var totalt 58 løpere som stilte til start. (©NTB)

