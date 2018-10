Stephens på vei mot semifinale i Singapore

Sloane Stephens tok sin annen strake seier i WTA-mesterskapet da Kiki Bertens ble slått onsdag, og amerikaneren ligger godt an i kampen om semifinaleplass.

Stephens vant 7-6 (7-4), 2-6, 6-3 over Bertens i et oppgjør mellom to spillere som begge vant sin åpningskamp. Med seieren går hun til fredagens oppgjør mot Wimbledon-mester Angelique Kerber som gruppeleder.

– Jeg fikk det ikke til hele veien, men jeg gjorde mitt aller beste og ga meg aldri, sa Stephens. Det var den sjette kampen i WTA-mesterskapet, og samtlige er avgjort først etter tre sett.

Avansementet er ikke i boks for Stephens, slik det ville vært om hun hadde vunnet i strake sett. Alle fire spillere har fortsatt muligheten til å knipe semifinaleplass etter at Kerber tidligere vant 6-4, 5-7, 6-4 over US Open-vinner Naomi Osaka.

Kerber avverget 13 av 18 bruddballer og har i likhet med Bertens en seier og et tap. Osaka står med to tap og er avhengig av Stephens-seier over Kerber for å kunne ta seg videre.

– Vi spilte begge på høyt nivå i dag. I 2. sett spilte hun utrolig bra, og i avgjørende sett sto det og vippet. Et par poeng avgjorde kampen, sa Kerber.

– Nå må jeg prøve å restituere godt så jeg er klar igjen fredag.

I den andre gruppen spilles de siste gruppekampene torsdag. Også der er alle fire med i kampen om avansement. Jelina Svitolina står med to seirer før kampen, Petra Kvitová med to tap, mens Katerina Plisková og Caroline Wozniacki har en seier og et tap. De to tsjekkerne møtes i dagens første kamp før Wozniacki utfordrer Svitolina.

