Sterk 1. omgang av de norske hoppjentene

Eirin Maria Kvandal, Maren Lundby og Silje Opseth er nummer to, tre og seks etter 1. omgang av verdenscuprennet i hopp i tyske Titisee-Neustadt lørdag.

Tyske Marita Kramer var best i kvalifiseringen, og 131,5 meter gjorde at hun var best og lengst også i den 1. omgangen.

Hun leder med 10,4 poeng på kometen Eirinn Maria Kvandal som strakte seg til 129,5 meter. Maren Lundbys 124,5 meter plasserer henne på 3.-plass med 11 poeng å ta igjen foran finaleomgangen senere lørdag.

Silje Opset var god i kvalifiseringen og dokumenterte form med 6.-plass og 127,5 meter. Hun har 15,8 poeng opp til Kramer.

Thea Minyan Bjørseth ligger på 14.-plass, og Anna Odine Strøm kvalifiserte seg som siste kvinne til finaleomgangen med 30.-plassen.

