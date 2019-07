Sterk borteseier for Ajer og Celtic

Kristoffer Ajer og hans Celtic tok tirsdag første steg mot mesterligaspill med 3-1-seier borte mot Sarajevo i første kvalifiseringsrunde.

Det bosniske hjemmelaget scoret først da Mirko Oremus satte ballen i mål etter et hjørnespark i det 29. minutt, men Michael Johnston utlignet med et kjempeskudd fra distanse seks minutter senere.

I 2. omgang sørget Osdonne Edouard og innbytter Scott Sinclair (med et frekt hælspark) for at Celtic kunne ta med seg en klar seier hjem til Glasgow, og spillerne kan senke skuldrene før returkampen på hjemmebane neste uke.

Ajer spilte høyreback i Sarajevo, mens Jozo Simunovic og Nir Bitton la beslag på stopperplassene.

Nordmannen pådro seg gult kort i det 83. minutt. Han førte ballen dypt inn på motstanderens halvdel, men fikk den litt langt foran seg og kom sent inn i den påfølgende duellen.

Returkampen spilles neste onsdag.

