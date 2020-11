Sterk mesterligaseier for Bjørn Maars Johnsen og Ulsan

Bjørn Maars Johnsen spilte hele kampen og var involvert i vinnermålet da Ulsan vendte til 2-1-seier mot Perth Glory i den asiatiske mesterligaen tirsdag.

Den sørkoreanske klubben topper sin gruppe etter tre av seks kamper og er på god vei mot cupspillet.

Poengløse Perth Glory tok ledelsen i det 74. minutt da Daniel Stynes skaffet seg rom for et skudd som snek seg inn helt ved stolpen. Ulsan så ut til å gå mot sitt første tap, men i det 89. minutt tok Yoon Bit-Garam ned et innlegg og dyttet ballen ut til Kim In-sung, som satte inn utligningen.

I tredje overtidsminutt stusset Johnsen et langt oppspill til Kim In-sung, og innbytter Junior Negrao møtte hans innlegg med et volleyskudd som ga gjestene seieren.

Den østasiatiske delen av mesterligaen har kommet i gang igjen først sent i høst, mens både gruppespill og cupspill er gjennomført i den vestasiatiske delen. Persepolis fra Iran ble allerede tidlig i oktober klar for finalen i Qatar 19. desember.

Både gruppespill og cupspill avvikles i Qatar. Gruppespillet for de østasiatiske lagene skal være ferdigspilt 4. desember, og deretter går man rett løs på cuprundene.

