Sterk sluttspurt sikret Haugesund ett viktig poeng mot effektive Odd

Odd så ut til å cruise inn til 4-1 og tre viktige poeng mot Haugesund, mens så satte hjemmelaget inn turboen og scoret tre ganger i kampens seks siste minutter.

Først var det ett skudd fra Alexander Ammitzbøll som gikk via Odds Joshua Kitolano hode og i mål tre minutter før full tid. Deretter headet Ibrahima Koné headet ballen i nettet like før det var spilt 90 minutter, før Ammitzbøll fant nettmaskene to og et halvt minutt på overtid og sikret 4-4 og et viktig poeng for hjemmelaget.

Poenget sørger for at rogalendingene har litt større margin ned til Mjøndalen på nedrykksplass (7 poeng) og Start, som de møter neste søndag, på kvalifiseringsplass (6 poeng). Med seieren snur de også den dårlig trenden. Etter landslagspausen i første halvdel av september sto de nemlig med to tap.

Før Haugesunds innhenting hadde Odd snudd kampen med to sene scoringer signert Robin Simovic og Mushaga Bakenga i første omgang. Espen Ruud og Bakenga sørget for 4-1 i 2. omgang, men det holdt altså ikke.

– Vi startet bra. Ting fløt for oss, men så slapp vi inn to dumme mål. I 2. omgang skulle vi snu det, men det gikk feil vei. Det er moralen i laget som gjorde at vi klarte å komme tilbake, sa Alexander Stølås til Eurosport.

– Pinlig

– Dette er noe av det dårligste vi har gjort i år. Vi hadde ikke kreftene og sluttet å jobbe. Siste 20 hang vi etter. Dette var pinlig, sa Ruud.

For Odd betyr poengtapet at de passeres av Rosenborg på tabellen og er nå nede på tredjeplass. De to lagene møtes til en viktig kamp om medalje- og europaligaplassene på Lerkendal neste søndag.

– Vi ledet 4-1 og hadde full kontroll. Det er utilgivelig at vi rotet bort viktige poeng i dag, sa trener Jan Frode Nornes.

– Vi har en ny tøff kamp borte mot Rosenborg, så vi må hjem og jobbe.

– Drittmål

Haugesund fikk en drømmestart. Før kampuret hadde passert fem minutter headet Ulrik Fredriksen et innlegg fra Alexander Stølås i nettet. Hjemmelaget hadde styring stort sett hele første omgang, hadde flere sjanser underveis og så ut til å gå til pause med en fortjent ledelse.

Likevel var det Odd som gikk i garderoben med de største smilene. To minutter før full tid i første omgang slo Ruud gjennom til Elbasan Rashani, som fra spiss vinkel slo videre inn i feltet. Der greide Simović til slutt å lure ballen i mål.

På overtid var Bakenga på rett sted til rett tid rett foran mål da Simović headet et langt hjørnespark fra Rashani tilbake inn i feltet. Dermed var kampen snudd.

– Vi kjører hele omgangen, og så slipper vi inn to drittmål på slutten, sa Haugesunds målscorer Fredriksen til Eurosport i pausen.

Nær utligning

Haugesund fortsatte angrepene i 2. omgang og var nær ved å utligne før kvarteret var spilt. Leite slo ballen inn i feltet der Kristoffer Velde på lekkert vis sendte den mot mål. Keeper Sondre Rossbach slo ballen to ganger i stolpen før han fikk kontroll over den.

I stedet var det Ruud som kunne doble gjestenes ledelse like etter. På et frispark til venstre for 16-meteren slo han ballen hele veien til nettet. Det var en ball keeper Helge Sandvik muligens burde stanset.

20 minutter før full tid var Ruud igjen involvert da han avsluttet en kontring med å slå inn til Bakenga som kunne spasere inn sitt annet mål for dagen.

Haugesund presset på for mål på slutten, og fikk betalt da håpet virket ute.

