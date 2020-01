Sterk sluttspurt sørget for Esbjerg-seier over Vipers

I oppgjøret mot norske Esbjerg ble Vipers fraløpt og kontret i senk i den andre omgangen. Esbjerg vant 35-31 og er nå foran Vipers i mesterligagruppen.

Etter at lagene var like langt på 23-23 med et kvarter igjen, satte Esbjerg inn et ekstra gir og avgjorde kampen. 23-23 ble kjapt til 26-30, og den ledelsen klarte aldri Vipers å hente inn. Til slutt vant danskene med fire, 35-31.

Tapet gjør at Vipers på fem poeng nå er forbigått av Esbjerg i mesterligagruppen, som har seks poeng. Det er det andre mesterligatapet for Vipers denne sesongen, etter at de tapte 17-26 for Metz i starten av november.

Et Vipers-lag uten Emilie Hegh Arntzen var flinke til å sette fart hver gang Esbjerg enten bommet eller scoret, og de fleste scoringene de første åtte-ni minuttene var rene kontringsmål. Marta Tomac åpnet glimrende og sto bak det meste Vipers skapte. Hun hadde fire mål tidlig og fem i den første omgangen.

Lagene fulgte hverandre tett i 1. omgang. Esbjerg ledet 16-15 etter 30 minutter.

– Vi lager nok mål, men må stramme opp forsvarsspillet, var Ole Gustav Gjekstads dom etter den første omgangen.

Også i den andre omgangen ble det tett og jevnt mellom de to nordiske gigantene. Esbjerg så ut til å stikke fra på 20-16, men Vipers hentet inn ledelsen og utlignet til 23-23 etter halvspilt 2. omgang. Likevel ble Esbjerg for sterke og vant 35-31.

Tomac og norske Kristine Breistøl ble toppscorere i kampen med åtte mål hver.

Neste søndag reiser Vipers til Russland for å spille mot Rostov-Don.

