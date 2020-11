Sterkt øyeblikk på Camp Nou da Messi hyllet Maradona etter praktmål

Barcelonas argentinske magiker Lionel Messi tok av seg drakta og viste fram en klassisk Maradona-trøye etter å ha scoret et praktmål i 4-0-seieren over Osasuna.

Det ble helt stille på mektige Camp Nou da Messi tok av seg Barcelona-trøya og viste at han under den hadde på seg en gammel Newell Old Boys-trøye med nummer ti.

Det er en klubb både Messi og Maradona har et forhold til. De to er Argentinas store helter på fotballbanen, med Messi som den naturlige arvtakeren etter legenden Maradona som døde onsdag.

Messi ble stående i flere sekunder med hendene hevet til himmelen mens han så opp i en sterk gest til sin avdøde landsmann. Øyeblikket skjedde etter at Messi hadde scoret et praktmål med et langskudd som ga Barcelona 4-0-ledelse kvarteret før full tid.

Før Messis praktmål hadde det meste handlet om to delvis utskjelte lagkamerater, danske Martin Braithwaite og franske Antoine Griezmann.

Braithwaite fikk kriget inn 1-0 i det 29. minutt etter å ha fått både en og to muligheter etter en retur. På tampen av omgangen dunket Griezmann til med en kanon fra 16-meteren. Ballen gikk utakbart i mål.

Også på 3-0 var de to utskjelte spillerne involvert. Braithwaite kjempet ballen fram til Griezmann, som la inn foran mål der Philippe Coutinho enkelt satte den i mål.

Kvarteret før full tid kom imidlertid øyeblikket som står igjen som kampens høydepunkt, både på grunn av Messis vakre mål og den sterke Maradona-hyllesten etter målet.

Etter seieren er Barcelona oppe i 14 poeng etter ni kamper. Det er tre poeng opp til for eksempel Real Madrid på fjerdeplass. Madrid-klubben har én kamp mer spilt.

