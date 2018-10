Sterling-dobbel i engelsk drømmekamp

Raheem Sterling scoret sine første landslagsmål på tre år da England sjokkerte Spania i Sevilla. Engelskmennene vant 3-2 i nasjonsligaen mandag.

Sterlings scoringstørke på landslaget ble heftig diskutert før tirsdagens storoppgjør i nasjonsligaen. Manchester City-stjernen slo kraftig tilbake mot kritikerne.

Kanten åpnet scoringene etter 16 minutter da han banket ballen opp i hjørnet alene med David de Gea etter å ha blitt servert av de Geas lagkamerat i Manchester United, Marcus Rashford, før han fikk en enkel jobb med å sette inn 3-0 i det 38. minutt. Servitør var kaptein Harry Kane.

Forrige gang Sterling scoret var i oktober 2015 mot Estland. Det er 1102 dager siden.

Rashford misbrukte sjanse på sjanse i 0-0-kampen mot Kroatia for tre dager siden, men var sikker da han ble sendt gjennom av Kane etter halvtimen.

Sterling gikk også ned i feltet etter pause, men dommer vinket spillet videre.

Scoret med sitt første touch

Etter en knapp time sendte Luis Enrique innbytter Paco Alcácer på banen for snu det. Dortmund-spissen er i eventyrlig målform og var nådeløs da han fikk gå opp alene på en corner umiddelbart etter å ha entret banen. Spissen reduserte til 1-3 med sitt første touch på ballen.

England virket litt rystet etter scoringen, og fem minutter senere holdt keeper Jordan Pickford på å virkelig rote det til. Everton-målvakten klarte ikke få kontroll på et tilbakespill og mistet ballen til Rodrigo, men rev seg fram og fikk satt inn en susende takling.

Spania-spillerne mente keeperen holdt for mye i spissen, men dommer blåste kun hjørnespark, til heftige protester fra hjemmelaget.

Målrekord

Sergio Ramos reduserte til 2-3 med et kontant hodestøt sju minutter på overtid, men det var for sent.

Englands drømmeomgang var første gang Spania slapp inn tre mål i en tellende kamp. Det var også første gang Sterling scoret to mål i samme kamp. Kane har heller ikke slått to målgivende pasninger i løpet av 90 minutter for England.

Gruppe 4 i nasjonsligaens A-divisjon ledes av Spania, som har seks poeng på tre kamper etter å ha slått England 2-1 på bortebane. Forrige måned slo spanjolene VM-finalist Kroatia hele 6-0. England har fire poeng, mens Kroatia har det ene fra 0-0-kampen mot England. Kroatia har bare to kamper spilt.

(©NTB)

Mest sett siste uken