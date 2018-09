Manchester City-spiss Sergio Agüero sliter fortsatt med skade i foten, men bidro likevel sterkt i lørdagens 2-0-seier over Brighton.

Den lille argentineren scoret 2-0-målet etter 65 minutter, men ble byttet ut av trener Pep Guardiola sekunder etter.

– Han er ikke restituert etter skaden han pådro seg mot Newcastle. Vi snakket om å spille 55–60 minutter, så vi var heldige med at han scoret da han gjorde, sa Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

– Har et problem

Aguero fikk seg en smell i kampen mot Newcastle 1. september, og har hatt problemer med hælen siden den gang. I de tre siste kampene har han blitt byttet ut etter 50-60 minutter.

– Han trenger tid for å bli frisk. Vi har to kamper igjen før landslagspausen, og forhåpentligvis er han med i de kampene. Han er ikke i sin beste form, og han har et problem, sier Guardiola.

Det så ut som han var helt frisk da han briljerte hjemme mot Brighton i lørdagens hjemmekamp, og Aguero var involvert i begge målene.

29 minutter var spilt da han slo ballen ut på venstre til Leroy Sané. Han tok med seg ballen framover, og slo den inn i feltet. På omtrent to meter dukket Raheem Sterling opp, og han fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0.

– Bunnsolid

Det sto seg til pause, og etter 65 minutter var rollene byttet om. Agüero spilte ballen ut på venstre til Sterling. Han sendte den inn i feltet, og der var Agüero som enkelt satte inn 2-0. Det ble sluttresultatet i Manchester.

– Vi leverte en bunnsolid kamp, og Brighton slapp ikke til mye, sier Guardiola.

Manchester City står nå med tre seirer av tre mulig på hjemmebane og 11-2 i målforskjell.

