Sterling scoret tre i Manchester Citys storseier mot West Ham

Londonlaget ble flere størrelser for små mot Premier Leagues tittelforsvarer.

WEST HAM - MANCHESTER CITY 0-5:

Hele tre VAR-avgjørelser satte preg på oppgjøret i den andre omgangen da West Ham og Manchester City møttes til sin åpningskamp i Premier League på London Stadium.

Etter to offside-avgjørelser, én i disfavør og en annen i disfavør av Raheem Sterling, og et straffespark som måtte tas to ganger, endte City til slutt på fem scoringer og null baklengs.

- West Ham har gått helt opp i liminga her i andre omgang. Dette her er nok et mareritt for West Ham mot Pep Guardiola, kommenterte Jesper Mathisen i TV 2s sending.

Etter at fredagens åpningskamp mellom Liverpool og Norwich forløp uten VAR-innblandinger skulle det virkelig i siste halvdel av sesongens andre Premier League-kamp.

Hele tre ganger brøt videodommerne inn og fikk direkte innvirkning på tre av situasjonene der Manchester City fikk nettsus.

Men før det begynte det regjerende mesterlaget kampen usikkert. Pep Guardiolas menn gjorde flere enkle feil med ballen de første 20 minuttene. Foruten en farlig avslutning fra Riyad Mahrez, var det lite som minnet om et mesterlag før det plutselig smalt fra gjestenes høyre side.

Fra «elendig» til overkjøring



Kyle Walker hade hatt en svak start på kampen inttil da. Så slo Riyad Mahrez en bakromsball mot dødlinja, på innsida av Aaron Cresswell. West Ham-backen måtte deretter se seg fullstendig parkert av Walker i løpsduellen.

Med turboen på slo Citys høyrebacken hardt og lavt inn mot første stolpe. Der var først Issa Diop så vidt borti ballen, før Gabriel Jesus på imponernede vis styrte inn 0-1 med skotuppen.

Kampens første avslutning på mål endte også i mål, etter en rufsete første halvdel av den første omgangen fra Citys side.

- Det er en misbrukt mulighet for West Ham. De har latt City ta ledelsen når de, til dem å være, har vært elendige. De har ikke vært gode i det hele tatt så langt, kommenterte tidligere Fulham-, QPR- og Manchester United-back Paul Parker hos BBC.

Fra en omgang der West Ham hang greit med, gikk hjemmelaget over til å ikke henge med i det helt tatt i åpningsminuttene av den andre omgangen.

Stormløp



Seks minutter var spilt da Raheem Sterling ble sendt perfekt igjennom ute til venstre av Kevin De Bruyne. Lynvingen plasserte ballen inn mellom beina til Lukasz Fabianski og doblet dermed Citys føring.

Under to minutter seinere var Sterling på ferde igjen da han løp seg fri på samme side etter en følsom flikk fra David Silva. Målscoreren kunne deretter spille Gabriel Jesus på helt blankt mål og brasilianeren feilet selvsagt ikke fra få meter.

VAR-dommerne tok imidlertid oppgaven med å se etter en mulig offside. De konkluderte med at Sterling var noen få millimetere på feil side da pasningen fra Silva ble slått. Her må dommer Mike Deans videoassistenter virkelig ha tatt fram forstørrelsesglassene, for på TV-bildene var det bortimot umulig å fastslå om Sterling var på riktig side da han løp forbi Ryan Fredericks.

Uansett, scoringen de aller fleste trodde Jesus hadde satt inn ble dømt bort. Det holdt i alle fall på litt av spenningen i oppgjøret.

Stygt for vertene



I 72. spilleminutt stanset Ederson to West Ham-avslutninger på to-tre sekunder, den andre av dem var en skikkelig klasseredning. Nyinnkjøpte Sebastién Haller forsøkte seg på returen, men Citys brasilianske målvakt kastet seg ned i hjørnet og fikk styrt ballen bort.

Få sekunder seinere ble Raheem Sterling nok en gang spilt fri i bakrom. Englands landslagsmann sendte inn 0-3 med en lobb over Fabianski. Men også denne gangen skulle VAR bli blandet inn på grunn av en mistenkt offside.

På de første reprisene denne gangen så det ut som 24-åringen igjen kom til å bli dømt for offside, men VAR-gjennomgangen konkluderte med det motsatte. Manchester City økte til tremålsledelse.

Det hele toppet seg da innbytter Sergio Agüero noe seinere fikk to sjanser til å sette inn det fjerde målet på straffe. Fabianski reddet først et elendig forsøk fra argentineren, men VAR avslørte Hammers-keeperen i å forlate målstreken altfor tidlig.

Agüero byttet hjørne og ordnet 4-0 i favør Manchester City. Sterling trillet inn det femte målet på overtid og fullførte dermed hat-tricket sitt.