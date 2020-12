Sterling sendte City tilbake på vinnersporet: – Har gravd dypt

Spillet svingte gjennom hele kampen, og Southampton var stadig på offensiven. Likevel ble et tidlig Raheem Sterling-mål avgjørende da Manchester City vant 1-0.

– Det har vært noen tøffe uker. Vi visste hvor viktig seier var i dag og er glade for å sikre tre poeng, sa Sterling til Amazon Prime etter kampen, ifølge Sky Sports.

City kom til lørdagens kamp etter to strake uavgjorte i Premier League, men er nå tilbake på vinnersporet før Newcastle er motstander på Boxing Day, 2. juledag. I mellomtiden er Arsenal motstander i ligacupen onsdag.

– Vi har hatt noen ord med oss selv, gravd dypt og funnet fram noe fra innsiden. Vi er et topplag og har ikke vært der vi skal være, sa Sterling.

– En av tingene som trolig har sviktet oss har vært offensiviteten. Vi er på vårt beste når vi er på framfoten og presser ballen.

Ings ut med ny skade

Etter at Southampton hadde satt ut i et forrykende tempo, var det nettopp Sterling som kunne sende gjestene i ledelsen etter kvarteret spilt.

Derifra og inn kunne kampen gått alle veier, og begge lag vartet opp med gode muligheter. Vertene burde muligens fått straffe før pause, men dommeren pekte aldri på straffemerket da Danny Ings ble meid ned av Ruben Dias foran mål.

Nettopp Ings måtte ut med skade like før pause. Ings, som har notert seg for seks scoringer denne sesongen, var for to helger siden tilbake på banen etter at en kneskade tvang ham til å stå over tre kamper i november.

Til tross for tapet holder Southampton 4.-plassen på tabellen foran nettopp City, som riktignok har en kamp mindre spilt. Det er sju og åtte poeng opp til ledende Liverpool, som slo Crystal Palace hele 7-0 lørdag.

Etter tap i de to første serierundene, mot Crystal Palace og Tottenham, har Southampton hatt en god høst i Premier League. De ser derimot ut til å slite mot Manchester-lag. Fra og med runde 3 er de nemlig ubeseiret mot lag som ikke kommer fra industribyen i Nordvest-England.

Press fra start

Southampton presset på fra start lørdag, og før fem minutter var spilt ble Moussa Djenepo spilt gjennom av Ings, men Djenepos skudd skapte aldri noen fare for gjestene.

Etter ti minutter spill tok derimot City mer og mer grep på kampen, noe som også resulterte i gode sjanser. Først da Cancelo smelte til fra 30 meter etter en alternativ cornervariant. Den hadde derimot keeper McCarthy kontroll på.

Kun minutter etter satt derimot ballen i nettet for de for anledningen hvitkledde City-spillerne. En kontring endte etter hvert hos Kevin De Bruyne høyt oppe på høyrekanten. Han slo inn til Raheem Sterling, som kaldt kunne sette ballen i mål.

Jevnspilt

Men vertene hadde på ingen måte gitt opp. Flere ganger fram mot pause fikk de gode muligheter til utligne, uten at ballen noen gang gikk på rett side av stolpene.

Åtte minutter etter pausen fikk Bernardo Silva en gigantisk mulighet til å doble ledelsen etter et fantastisk samarbeid mellom Sterling og De Bruyne. Han mottok ballen på lekkert vis inne i feltet, men rotet seg bort og fikk ikke til noen farlig avslutning.

Begge lag leverte tidvis godt spill og gode muligheter resten av kampen, men ingen av de 22 spillerne fant veien til nettmaskene.

Nærmest var Riyad Mahrez, som på overtid sendte ballen over mål etter et flott City-angrep.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag