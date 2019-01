Østerrikes alpine skademareritt fortsetter

Østerrikes alpinlandslags skademareritt vil ingen ende ta. Nå er det klart at også Cornelia Hütter mister VM i Åre.

Hütter falt stygt i kvinnenes utforrenn i Garmisch-Partenkirchen søndag. Etter en undersøkelse på sykehuset i Innsbruck er det klart at hun har skadet leddbånd i høyre kne og pådratt seg en muskelskade i venstre legg. Hun blir borte fra bakken anslagsvis seks uker og kan aller tidligst være tilbake i slutten av februar.

– I øyeblikket føles det veldig bittert, men jeg håper å se annerledes på det om noen uker, sier Hütter ifølge ORF.

Hun er den åttende utøveren på Østerrikes kvinnelag som pådrar seg en alvorlig skade i vinter. Katharina Gallhuber, Anna Veith og Stephanie Brunner, som alle ville vært store medaljehåp i VM, ødela korsbåndet i desember eller januar.

I tillegg har Elisabeth Kappaurer, Sabrina Maier og Rosina Schneeberger pådratt seg beinbrudd, mens Christine Scheyer sliter med både korsbånd- og bruddskade.

Hütters skade kom to dager etter at Max Franz, med to verdenscupseirer denne sesongen, pådro seg en bruddskade i foten under utforrennet i Kitzbühel. Også han mister VM.

(©NTB)