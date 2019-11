Steve Walsh advarte Mourinho mot å hente Lukaku og Pogba

Den tidligere Leicester-speideren skal ha advart José Mourinho etter at han hadde hentet Romelu Lukaku til Manchester United.

Walsh ble nærmet genierklært da han som Leicester-speider bidro til at klubben hentet både Riyad Mahrez og N'Golo Kanté i forkant av den elleville gullsesongen i Premier League.

Waliseren jobbet også i Chelsea under Mourinhos første periode i klubben, og sier til The Athletic at han fortsatt har en god tone med portugiseren som fikk sparken i Manchester United for snart et år siden.

Nå forteller han at han advarte Mourinho da manageren signerte Romelu Lukaku fra Everton. Walsh var selv i en periode ansatt som «Director of Football» i Merseyside-klubben.

- Da José signerte Romelu Lukaku fra Everton, husker jeg at jeg sa til ham at han må være forsiktig med Lukaku. Han er en stor baby. Han sa at han kunne håndtere det, men jeg tror han aldri kom på lag med Lukaku mentalt, noe du er nødt til å gjøre. Det er tilfellet med ham og Paul Pogba. De er ikke mine typer spillere. De bryr seg mer om seg selv enn laget. Jeg ville ikke rørt dem. Det at de er gode spillere betyr ikke at du får et godt lag ut av det, sier han.

Pogba har den siste tiden vært ute av spill med en skade, mens Romelu Lukaku ble utlånt til italienske Inter tidligere i sommer.

Ikke overbevist av Wan-Bissaka

Walsh, som forlot Chelsea for å bli sjefsspeider i Newcastle under Sam Allardyce, forteller til The Athletic at det ikke kun handler om å hente spillere, men at man må ha en klar plan og en strategi for hvordan man vil spille.

Han er heller ikke overbevist av Aaron Wan-Bissaka, som ble hentet til Manchester United for 50 millioner pund fra Crystal Palace.

Backen har fått mye skryt etter overgangen til Old Trafford, uten at Walsh er helt solgt.

- United har gjort mange signeringer. Se på de 50 millionene for Aaron Wan-Bissaka. Det er kanskje for tidlig og at han vil forbedre seg, men mine øyne forteller meg at han ikke er den beste når han får ballen. Han er en god atlet, veldig rask, sterk og en god forsvarer, men United trenger ikke en god forsvarsspiller. De trenger en som kan spille og håndtere ballen, sier han og mener Manchester United heller burde sett til en annen London-klubb da de skulle styrke seg på høyrebackplass før denne sesongen.

- Om jeg hadde vært i United, hadde jeg sagt «legg de 50 millionene bort, gå og få tak i Kieran Trippier for halve prisen. Han er en engelsk landslagsspiller. Han er ikke en perfekt forsvarsspiller eller et fysisk fenomen, men han kan spille høyreback og legge baller inn tidlig, og du har spisser som kan score mål». Det er sunn fornuft, sier han.

NYERVERVELSE: Aaron Wan-Bissaka ble hentet til Manchester United for 50 millioner pund før denne sesongen. Foto: John Walton (Pa Photos)

Skal ha ordnet Haaland-avtale



Trippier forlot Tottenham i sommer for «kun» 22 millioner pund. 29-åringen endte opp i spanske Atletico Madrid, men den tidligere Spurs-forsvareren er ikke den eneste Walsh har lagt merke til de siste årene.

For ifølge ham selv skal han under sin tid i Everton ha anbefalt å hente både Andy Robertson og Harry Maguire fra Hull for totalt 20 millioner pund, uten at Liverpool-klubben valgte å slå til.

Robertson ble til slutt hentet til byrival Liverpool hvor han har utviklet seg til å bli blant Europas beste venstrebacker, mens Harry Maguire ble verdens dyreste forsvarsspiller da Manchester United la 87 millioner pund for å sikre seg den tidligere Leicester-stopperen.

STORFORM: Walsh sier han hadde en avtale for Erling Braut Haaland klar, men at Everton ikke ønsket å hente unggutten. Foto: Stringer (AFP)

Enda mer oppsiktsvekkende er det imidlertid at Walsh skal ha møtt Erling Braut Haaland og hans far Alfie Haaland, og at de skal ha vært enige om en overgang verdt fire millioner euro for den daværende Molde-spissen.

- Jeg hadde ham og hans far hos klubben med en avtale verdt fire millioner euro. Klubben ville ikke støtte meg, sier han.

Haaland endte heller opp i østerrikske Red Bull Salzburg, hvor han denne sesongen har slått ut i full blomst med sju mål på fire kamper i Champions League.

Mens både Robertson, Mauire og Haaland glapp for Everton, gikk det etter hvert tungt for Walsh i klubben. Speiderveteranen ble i mai 2018 løslatt fra sine arbeidsoppgaver i klubben som i månedene i forkant plutselig var i nedrykksstriden i Premier League.