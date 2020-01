Steven Bergwijn er klar for Tottenham

Det melder Tottenham i en pressemelding.

22-åringen blir dermed Josè Mourinhos tredje signering som Tottenham-sjef, i en avtale som skal koste Spurs i overkant av 30 millioner pund.

Bergwijn har skrevet under en kontrakt som holder han i London de neste fem sesongene.

Tottenham bekrefter også at spilleren overtar draktnummeret etter Christian Eriksen - altså nummer 23.

PSV svarte selv på sosiale medier like etter - med et aldri så lite humorinnslag:

- Dette er virkelig en drøm som går i oppfyllelse. Det føles også som det riktige tidspunktet for meg å ta enda et steg. Keg har alltid sett opp til topptrenere som Mourinho - og nå skal jeg spille for han. Jeg har kommet hit for å vinne troféer, sa spilleren til De Telegraaf da overgangen ble kjent.

Det har vært noen hektiske dager med spekulasjoner rundt Steven Bergwijn.

PSV skal ha vært svært lite lystne på å selge juvelen sin - og spilleren selv skal ha vært klokkeklar på at dette var en utfordring han ønsket seg.

- Det er hans valg. Vi trenger bare spillere som er hundre prosent fokusert på PSV, sa manager Ernest Faber nylig, da det ble kjent at Bergwijn ikke ønsket å bli innlemmet i kamptroppen mot Twente.

KAN SMILE: Josè Mourinho kan endelig bekrefte at Steven Bergwijn er Tottenham-spiller. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Bergwijn er en angrepsspiller, og opererer som regel fra venstrekanten, men har også erfaring som en «tier». Kanskje er det mer sentralt i banen Mourinho ønsker nederlenderen, all den tid klubben nå har latt Christian Eriksen fortsette sitt fotballeventyr i Italia.

I Nederland har Bergwijn levert gode tall, og så langt denne sesongen har talentet notert seg for imponerende fem nettkjenninger og hele ti målgivende på 15 kamper i seriesammenheng.

Forrige sesong endte vingen med 14 mål og 12 målgivende i Eredivisie.

Nå kan nysigneringen få litt av en debut i Premier League, når Tottenham og Manchester City braker sammen søndag kveld.