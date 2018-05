Steven Gerrard avslørte samtaler rundt Rangers-jobben

Har vært ryktet med toppjobb i skotsk fotball.

Den siste tiden har Steven Gerrard blitt koblet med jobben som Rangers-trener. 1. mai ble det bekreftet at Graeme Murty var ferdig som hovedtrener for den skotske storklubben.

Gerrard var del av BT Sports panel for semifinalen mellom Real Madrid og Bayern München, og var åpen om at han er i samtaler med Rangers om jobben.

- Ja, det er sannhet i ryktene. Jeg har vært i innledende samtaler med Rangers, og planene er å fortsette disse om noen dager, sa Liverpool-legenden under sendingen.

"We'll see."



"I've held positive talks with them."



Steven Gerrard discusses the vacant managerial position at Rangers... 🗣 pic.twitter.com/oyfSznO8nt — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 1, 2018

Da programleder Gary Lineker forsøkte å spørre om Gerrard selv forventer å bli utnevnt til ny Rangers-trener var den tidligere England-kapteinen forsiktig med svaret.

- Vi får se, svarte 37-åringen, som også kunne fortelle at samtalene mellom ham og klubben ville fortsette på torsdag. Han beskrev at samtalene hadde vært positive.

Ifølge Daily Mail så vil Gerrard bli bekreftet som ny Rangers-trener på torsdag, men at det fortsatt er to ting partene må bli enige om. Gerrard ønsker nemlig å få vite hvor mye penger han får å handle for til sommeren, samtidig som han også ønsker fullstendig kontroll over spillere som kommer inn portene.

Gerrard har ikke trent et a-lag tidligere, men jobber som hovedtrener for Liverpools U18-lag- Der trener han blant annet norske Edvard Sandvik Tagseth.

Skulle Gerrard velge å ta over Rangers, så tar han fatt på jobben med å overta Celtics hegemoni i skotsk fotball. Kristoffer Ajers klubb har nemlig vunnet ligaen hele syv sesonger på rad i Skottland.

Sist helg kronet de årets triumf med å knuse nettopp Rangers hele 5-0 hjemme på Celtic Park. Rangers ligger i skrivende stund på tredjeplass i den skotske toppserien.

Steven Gerrard er en av Englands aller mest meritterte fotballspiller, og fikk over hundre kamper for det engelske landslaget. Med Liverpool vant han Champions League i 2005, og FA-cupen i 2001 og 2006.

Han spilte i Liverpool fra 1999 til 2015, før han la skoene på hylla i 2016 etter et kort opphold i Los Angeles Galaxy i amerikanske MLS.

