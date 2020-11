Stian Gregersen (25) tatt ut på landslaget: Flere engelske klubber på plass for å se Molde-spilleren mot Arsenal

Stian Gregersen kan snart debutere for Norge. Torsdag er flere engelske klubber på plass i London for å se 25-åringen i aksjon når Molde gjester Arsenal.

Høsten 2020 har vært en liten eventyrhistorie for Moldes 25 år gamle midtstopper Stian Rode Gregersen. Etter å ha startet de tre første kampene for serietoeren denne sesongen, var Gregersen ute med skade i en lang periode. 16. september var han endelig tilbake i midtforsvaret til Champions League-kvalifiseringskampen mot Qarabaq, som Molde vant etter straffer.

Siden den gang har Gregersen surfet på en enorm medgangsbølge. Med Gregersen på laget har ikke Molde tapt en eneste kamp denne sesongen, og etter storspill denne høsten ble kristiansunderen mandag belønnet med en landslagsplass av Lars Lagerbäck, for første gang i karrieren.

– Vi synes han har gjort det veldig bra. Vi så på han i vår og han har også vært med i bruttotroppen tidligere. Vi synes han har gjort det veldig bra i Eliteserien og Europa League, så vi synes han fortjente en sjanse nå, sa landslagssjefen om uttaket av troppens eneste nye navn siden forrige samling.

Gregersen selv var naturlig nok en glad mann etter uttaket.

- Da beskjeden kom, var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse for meg. Jeg er stolt, uttalte Gregersen til Romsdals Budstikke, kort tid etter at uttaket var klart mandag.

Landslagstrener Lars Lagerbäck tok mandag ut Norges tropp til landskamper senere i november. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Jaktes av engelske klubber

Før Gregersen skal møte opp til samling med flagget på brystet, venter det torsdag en stor utfordring i Europa League-gruppespillet, når Molde gjester Arsenal på Emirates Stadium.

Der vil flere store klubber fra balløya være tilstede for å se spesifikt på den ferske landslagsspilleren, det får Nettavisen bekreftet fra flere hold.

Flere klubber i midtsjiktet og nedover på tabellen i Premier League, samt toppklubber i Championship, har meldt sin ankomst til den engelske hovedstaden når Molde entrer gresset mot det stjernespekkede mannskapet til Mikel Arteta torsdag kveld.

Nettavisen tok kontakt med Gregersens svenske agent, Blash Hosseini, for å høre hva han tenker om klubbene som nå viser konkret interesse for forsvarsspilleren.

- Dette kommer ikke som noen overraskelse på meg. Det er kanskje mange i Norge som har tvilt på Stian, men jeg har fulgt han hele veien og han var et monster allerede i Sverige forrige sesong (utlånt til Elfsborg red.anm), sier han og fortsetter.

- Dette har vært en del av utviklingen og at han nå er tatt ut på landslaget er fantastisk. Det er en stor sjanse og en ære, det er et bevis på at han har gjort det veldig bra, konkluderer Hosseini til Nettavisen.

Bud allerede i januar - Molde ønsker å forlenge

Allerede i januar lå det et konkret bud inne på Gregersen fra Wigan, men en overgang ble aldri noe av den gang. Nå skal det være betraktelig større klubber som jakter underskriften til den storvokste stopperen som har en kontrakt med Molde frem til 2022.

Agenten ønsker ikke å kommentere hvilke klubber det dreier seg om, men bekrefter at interessen har tatt seg betraktelig opp de siste ukene og at det virkelig eksploderte mandag, da det ble klart at han var en av Lagerbäcks utvalgte menn i Norges tropp.

Selv om interessen for Gregersen er stor for øyeblikket, har ikke Molde gitt opp å beholde forsvarsklippen.

Etter det Nettavisen forstår skal Molde, med daglig leder Ole Erik Stavrum i spissen, ha et sterkt ønske om å få Gregersen til å signere en ny og forbedret kontrakt med Romsdals-klubben.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Molde, men har ikke lykkes med å komme i kontakt onsdag.