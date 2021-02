Stiftelsen VI har sagt opp avtalen med Norges idrettsforbund

På grunn av misnøye med fordelingen av ekstraordinære midler fra Kulturdepartementet som følge av OL/PL-utsettelsen i Tokyo, bryter VI-stiftelsen nå med NIF.

VI er en stiftelse som jobber for å gi personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv, og «å få flere mennesker med funksjonsnedsettelse til å oppleve høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og mer sosial kontakt», står det på deres nettsider.

Siden opprettelsen i 2018 har stiftelsen, sammen med myndighetene, vært den viktigste eksterne partneren for norsk paraidrett.

Nå bryter imidlertid stiftelsen sin avtale som de har hatt med Norges idrettsforbund.

«Stiftelsen VI har besluttet å si opp avtalen med Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen. Norges idrettsforbund beklager avgjørelsen og har i etterkant av oppsigelsen gjennomført flere konstruktive samtaler med VI-stiftelsen i håp om å finne en løsning på den uheldige situasjonen som har oppstått», står det i pressemeldingen fra NIF fredag ettermiddag.

- Norges idrettsforbund har de siste dagene hatt konstruktive samtaler med VI-stiftelsen hvor det er gitt en grundig redegjørelse for hvilke kriterier som ble lagt til grunn for fordelingen av midlene fra KUD i desember 2020, og som skulle dekke merkostnader som følge av utsettelsen av OL/PL i Tokyo 2020. NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon, det er overhodet ikke intensjonen ved tildelingen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Utøvere som mottar VI-stipender i tillegg til Olympiatopp-stipendene ble vurdert til å stå bedre rustet likviditetsmessig.

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både olympisk og paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, sier Øvrebø.

NIF lover å forskuttere støtte fra egne midler i påvente av en forventet tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet. Denne vil bli vurdert uavhengig av bevilgninger fra VI-stiftelsen.

– I kraft av vår rolle som Norges Paralympiske Komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, sier toppidrettssjefen.

