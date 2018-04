Stig-André Berge ble far for første gang

Den norske brytestjernen Stig-André Berge (34) er forberedt på en ny hverdag.

Mandag ble Berge og hans kone Rosell Utne Berge foreldre til en liten gutt.

- Det var helt sykt. Det er den sykeste opplevelsen jeg har vært med på. Man kan snakke om å stå på pallen og oppnå resultater på idrettsarenaen, men dette er noe helt annet, sier en entusiastisk og stolt Berge til Nettavisen.

Paret som giftet seg i fjor sommer har foreløpig ikke bestemt seg for hva deres nye sønn skal hete, men regner med å ha et navn klart innen en dag eller to.

- Først skal mor få vilt seg. Det holdt på i ganske mange timer, forteller Berge.

BLE FORELDRE: Stig-André Berge og kona Rosell Utne ble denne uken foreldre for første gang. Her er de sammen på Idrettsgallaen.

- Har fått en ny sjef



Bryteren som for to år siden tok bronse i OL i Rio er forberedt på at hverdagen kommer til å bli annerledes fremover.

- Vi har fått en ny sjef. Det er ikke jeg eller Rosell som er sjefen i huset lenger, men vi tar en dag av gangen, sier 34-åringen.

Han er likevel fast bestemt på å satse videre på idrettskarrieren.

- Det er mange som har lykkes med det selv om de har blitt foreldre, forteller bryteren.

Berge er spesielt imponert over de mange kvinnene som har klart å komme tilbake på idrettsarenaen etter at de har blitt mødre.

Fikk råd av Sundby



34-åringen avslører at han allerede har rådført seg med flere idrettsstjerner som har erfaring med å kombinere toppidrettsliv og farsrollen.

Blant dem er langrennløperen Martin Johnsrud Sundby.

- Han har klart det veldig bra -selv med to barn, sier Berge.

34-åringen forteller at Sundby mente at denne endringen i livet også kan være til fordel for mange idrettsutøvere. Berge forklarer at som følge av mindre tid til rådighet er man avhengig av å være enda mer fokusert når det gjelder på trening.

- Martin sa at man blir veldig flink til å ha hundre prosent fokus på der og da. Det blir nemlig enda viktigere når man får barn. Når man først er på trening så må man gjøre det 110 prosent, sier Berge.

Bryteren har allerede planlagt hvordan han skal håndtere den nye situasjonen og skryter av kona som er med på å legge til rette for at han kan fortsette med sin idrettskarriere.

