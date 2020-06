Stig-André Berge har tatt valget: Satser mot OL og VM i 2021

Helt siden OL i Tokyo ble utsatt til 2021 har bryteprofilen vært i tenkeboksen. Nå er valget tatt.

RÆLINGEN / OSLO (Nettavisen): Den meritterte bryteren har trent målrettet mot Tokyo siden dagen etter OL-bronsen i Rio for fire år siden.

Han fikk et slag i ansiktet da koronapandemien gjorde at lekene ble forskjøvet med ett år, men valgte å fortsette treningen enn så lenge.

Berge har lenge vært en av Norges mest profilerte idrettsutøvere og ser tilbake på en innholdsrik karriere.

Valget

Nå har han tatt det endelige valget: han satser mot OL i Tokyo og VM på hjemmebane i 2021, og velger dermed ikke å legge bryterdrakta på hylla riktig ennå:

- Først og fremst vil jeg si at dette har vært en vanskelig periode for meg som idrettsutøver. Det ble en helomvending. Jeg skulle legge skoene på hylla i august og leve et normalt liv. Jeg var bestemt på at det var slutt, startet Berge.

Bryteresset har nemlig vært veldig klar på at han kom til å legge opp karrieren etter mesterskapet i Tokyo i 2020. Dette ble snudd på hodet da mesterskapet ble utsatt til 2021.

STJERNE: Stig-André Berge satser videre. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Hvorfor skal jeg gi meg på topp? Man skal heller gi seg når man blir ræva! Jeg har ekstremt lyst til å gå i Tokyo 2021, og jeg har lyst til å takke av i Jordal i 2021.

VM i bryting skal nemlig arrangeres hjemme i Oslo i Jordal i oktober 2021. Nå er det klart at en av Norges største profiler er klare for mesterskapet.

- Det å skulle avslutte en karriere på hjemmebane, det er noe enhver utøver drømmer om. Nå er jeg så heldig at jeg får være med på VM i Jordal, og det har trigget meg ekstremt. Jeg er ekstremt glad for at jeg ikke ga meg i Rio, sa Berge under pressekonferansen.

- Neste år er jeg 38, men alder er bare et tall. Jeg har fått være med på så mye. Jeg vil være en del av den fantastiske gruppa vi er nå. Det skjer så mye spennende i Bryter-Norge akkurat nå. Dette vil jeg være en del av.

Merittert

Det siste han har gjort i mesterskapssammenheng skjedde i bryte-EM i Roma i starten av februar. Der ble det ikke en tredje EM-medalje på rad, etter sølv i både 2018 og 2019.

Berge debuterte ifølge NTB i seniorsammenheng med bronse i 54-kilosklassen i NM i Porsgrunn i 1999, som 15-åring. I løpet av proffkarrieren har han OL-bronse fra Rio i 2016, VM-bronse fra Tasjkent i 2014, samt tre EM-sølv – fra Sofia i 2007, Kaspiysk i 2018 og Bucuresti i 2019.

Men gullmedaljen har aldri kommet.

I 2016 stilte Berge opp i Nettavisen-serien «Det store intervjuet». Da fortalte han om en karriere og et liv preget av berg- og dalbane-følelse.

Samme år toppet det seg på mange måter. Først mistet han moren til kreft og bare noen måneder senere sto han på pallen i OL, med medalje rundt halsen. Les hele intervjuet her: