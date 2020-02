Stig-André Berge tapte bronsekampen i EM

Nordmannen (36) kjempet om sin fjerde strake EM-medalje, men endte opp med å gå på et surt tap.

Den norske bryteveteranen Stig-André Berge endte til slutt opp uten medalje under EM i Roma. Han tapte tirsdagens bronsekamp mot Lenur Temirov fra Ukraina.

Kampen i 63-kilosklassen endte med 3-3, men siden ukraineren fikk inn det siste poenget i kampen var det han som stakk av med seieren.

Det var Temirov som tok det første poenget, men Berge slo tilbake og gikk opp i ledelsen 2-1. Deretter økte han til 3-1, før ukraineren scoret de to poengene som til slutt avgjorde kampen i hans favør.

Stig-Andre Berge har tatt sølv i de tre siste europamesterskapene, men det ble ikke medalje for fjerde gang på rad for oslogutten.

Det store målet for Berge denne sesongen er å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2020. Neste mulighet til det er under et stevne i ungarske Budapest i mars.

Rødtvet-bryteren var nær ved å komme til EM-finalen mandag da han ledet semifinalen mot Maksim Nehoda fra Hviterussland, men etter at han pådro seg en skade i andre periode virket det som om Berge mistet litt av piffen.

Hviterusseren vant til slutt den semifinalen med 3-1.