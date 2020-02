Stig-André Berge tapte semifinalen i bryte-EM

Den norske veteranen tok ledelsen, men måtte til slutt se seg slått i det som ble et blodig affære for nordmannen.

Den norske bryteveteranen Stig-André Berge var mandag kveld i aksjon i semifinalen under EM i italienske Roma. Han møtte Maksim Nehoda fra Hviterussland.

Tok ledelsen



Nordmannen tok ledelsen tidlig i første periode, men hviterusseren slo tilbake og utlignet til 1-1 i den andre perioden. Kort tid etter fikk hviterusseren til et løft og sikret seg to nye poeng, med rundt et minutt igjen av kampen.

Dermed var det Maksim Nehoda som gikk til EM-finale med 3-1-seier. Berge har fortsatt muligheten til å få med seg en bronsemedalje hjem fra mesterskapet.

Møtet med bulgareren ble en tøff batalje for Berge og tidlig i andre periode fikk han et kutt ved øyet og blodet rant nedover kinnet. Kampen måtte stoppes og Berge måtte bandasjeres for å stoppe blødningen, før han fortsatte.

Bulgareren tok alle sine poeng etter at Berge pådro seg kuttet. 36-åringen så ut til å miste litt av piffen etter hendelsen.

BLODIG: Stig-André Berge under semifinalen i EM. Foto: Skjermdump (unitedworldwrestling.org)

Finale og bronsekamper i 63-kilosklassen går tirsdag. Hvem Berge møter i bronsefinalen blir også klart først tirsdag. Han skal opp mot vinneren av oppsamlingskampen mellom Lenur Temirov fra Ukraina og Dawid Karecinski fra Polen.

Satser mot OL



Berges store mål denne sesongen er OL i Tokyo. Oslogutten tok bronse under OL i Rio for fire år siden, og deltok også i OL både i 2008 og 2012. Rødtvet-bryteren har også sølv fra VM og både sølv og bronse i EM på merittlisten fra tidligere mesterskap.

LES OGSÅ: Det store intervjuet med Stig-André Berge fra 2016

Neste sjanse for å sikre seg en OL-plass er under kvalifiseringen i Budapest i mars. Skulle veteranen greie dette blir det altså hans fjerde OL i karrieren.

Flere i aksjon



Berge innledet EM med å slå litauiske Justas Petravicius i åttedelsfinalen. I kvartfinalen beseiret han deretter Levani Kavjaradze fra Georgia klart 7-2.

I 55-kilosklassen ble det tap allerede i åttedelsfinalen for Snorre Harsem Lund. Han tapte 0-8 for bulgarske Edmond Armen Nazaryan.

Narzaryan er samtidig klar for semifinale, og skulle bulgareren sikre seg finaleplass, får Harsem Lund en ny sjanse til å kvalifisere seg for en bronsekamp i mesterskapet.

Tapte i første kamp gjorde også Per Anders Kure i 77-kilosklassen. Finske Tero Antero Matias Halmesmäki ble for sterk og vant 4-0.