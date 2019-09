Stig Torbjørnsen mener markedsverdien på Haaland er mangedoblet

Fotballspeider Stig Torbjørnsen mener Erling Braut Haaland bør være verdt minst like mye som sommerens dyreste Manchester United-kjøp.

Erling Braut Haalands markedsverdi gikk trolig i taket etter hat trick i hans første Champions League-kamp for Red Bull Salzburg mot Genk tirsdag.

19-åringen står nå med vanvittige 17 scoringer på ni kamper i alle turneringer så langt denne sesongen.

Fnyser av verdivurdering



Fotballspeider Stig Torbjørnsen er blant de som er svært imponert over nordmannens prestasjoner.

- Det blir ikke noe særlig bedre enn dette. Nå er ikke den østerrikske ligaen verdens beste liga, men å score 17 mål i cup, serie og Champions League så langt denne sesongen ... Genk er ikke i Real Madrid, men det er bare å bøye seg i støvet, sier Torbjørnsen til Nettavisen.

Erling Braut Haaland scoret tre mål for Salzburg i mesterligaåpningen mot Genk. Foto: Leonhard Föger / Reuters / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Torbjørnsen har aldri lagt skjul på hva han mener om nettstedet Transfermarkt, som verdsatte Haaland til 12 millioner euro etter sin siste oppdatering 3. september.

Torbjørnsen fnyser av nettstedets verdivurdering av det norske stortalentet.

- Da hadde han vel allerede elleve mål. Han ble kjøpt for seks millioner, så da har Transfermarkt doblet prisen. Da sier jeg at du kan legge på det dobbelte en gang til, sier Torbjørnsen.

- Hvor mye kan en kveld som den i går påvirke markedsverdien til en spiller?

- Det kan gi veldig store utslag. Når han scorer mål i norsk eliteserie er folk litt usikre på nivået der, både på grunn av kunstgress og det generelle nivået. Da blir det litt sånn «hvor godt er det egentlig?», men gjør man mål i Champions League, som i går, da skyter prisen i været. Sånn er mekanismene. Det er ganske enkelt egentlig.

IMPONERT: Stig Torbjørnsen er mektig imponert over det Erling Braut Haaland har vist så langt denne sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Hvor mye mener du han er verdt nå?

- Det er vanskelig å sette en prislapp på det, men hvis Manchester City eller Manchester United ville kjøpe spilleren nå, de kjøper jo spillere for 2-3-400 millioner kroner, og de har kjøpt en Maguire for 6-700. Hvor mye er Haaland verdt da? En spiss som er under 20 år og bare øser inn mål. I min bok må jo han være verdt like mye som Maguire, men det er min bok, da.

Torbjørnsen er også klar på at det engelske markedet er kunstig høyt.

- Det går ikke an å sette prislapper på det, for engelskmenn lever sitt eget liv, har sine egen verden, og de kjøpet og selger spillere for fantasisummer. Hvis United kjøper han, koster han vel mellom 500 og 700 millioner, da.

- Blir solgt i vinter hvis han fortsetter sånn

Speideren ser fram mot å se Haaland i aksjon mot Liverpool og Napoli, hvor han møter verdensklassestoppere som Virgil van Dijk og Kalidou Koulibaly.

- Nå er det ikke sikkert han scorer hat trick i den neste kampen, da. De skal spille mot Napoli og Liverpool og. På en dag som i dag tar jo alt helt fyr. Alt fra Nettavisen til Transfermarkt går helt amok. Og så går det tre uker, så er det kanskje ikke sånn likevel, men jeg skjønner at nyhetsbildet følger med på sånt.

- Hvor lenge tror du Erling Braut Haaland blir værende i østerriksk fotball?

- Det blir ren spekulasjon, men hvis han gjør like mange mål som han har gjort til nå, noe som egentlig er umulig, så blir han solgt til Premier League til vinteren. Scorer han ett i ny og ne, kan det hande han er der ut sesongen. Red Bull har nok penger, så de har ikke behov for det. De er ikke nødt til å selge en spiller selv om det kommer et bud på 100 millioner kroner.

Torbjørnsen hyller også Haalands valg, med å ta turen innom Østerrike før han prøver seg i en enda større liga.

- Helt strøkent! Det er så mye smartere å gå til AZ eller Salzburg i stedet for å gå til Brighton eller noe annet engelsk. Jeg synes det er et veldig, veldig smart valg. Han får selvtillit og tar nivået, og tar du nivået, kommer du til Premier League etter hvert. Da er det lettere å ta nivået i der. Det er ikke så mange som går fra Skandinavia generelt til Premier League. De må gå en omvei, og det er bare smart, det.

Neste Champions League-oppgave for Red Bull Salzburg og Erling Braut Haaland blir bortekampen mot Liverpool 2. oktober.