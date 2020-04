Stina Nilsson rett inn på landslaget i skiskyting

Tirsdag kom beskjeden om at Sveriges Stina Nilsson går direkte inn i elitelandslaget i skiskyting. Den tidligere langrennsløperen byttet idrett i mars.

Beskjeden kom ikke overraskende. Når du er en av verdens beste langrennsløpere og bytter idrett over natten, er det ikke utenkelig at hun har kapasitet til å hevde seg også i en annen gren.

– Stine får plass på A-landslaget med et individuelt opplegg som skal hjelpe til med å utvikle henne på standplass, sier landslaget hovedtrener Johannes Lukas til Expressen.

Stina Nilsson lettet litt på sløret om skiskytterlivet på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg våkner hver morgen og er preppet på å pepre en masse skudd. Jeg angrer ingenting. Jeg er veldig måldrevet og elsker reisen inn mot målet. Hele skiskytterfamilien har vært veldig snille. Det kjennes varmt og godt ut, sa Nilsson.

Hun forteller at hun ennå ikke har fått noen stabilitet på standplass og at det blir en tre-fire bom per runde.

Det kan fort endre seg. Det er lenge til sesongstart, og 26-åringen kan bli skummel om hun begynner å treffe blinkene.

