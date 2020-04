Stina roter ikke bort denne sjansen

Mer publikum, mer prispenger, et velfungerende forbund i IBU. Stina Nilsson (26) vet akkurat hva hun gjør når hun forlater et ustødig langrennsskip for å virkeliggjøre drømmen om gevær på ryggen.

For mange kom Stina Nilssons overraskelse om å forlate langrensslandslaget som et lite sjokk. Ikke for meg. Allerede sommeren før VM i Seefeld 2019 hørte jeg med egne ører de ordene som kom fra Team Nilsson i Malung, at skiskyting for alvor var tiltrekkende for den regjerende olympiske sprintdronningen. At Stina Nilsson, med 23 individuelle verdenscupseire og 12 VM- og OL-medaljer i langrenn skulle ha valgt skiskyting fordi hun, ifølge den russiske langrennssjefen Jelena Välbe, plutselig har blitt redd for å få bank i sporet, er kvalifisert tøys. Välbe er ute og sykler, igjen. Nilsson er modigere enn de fleste. Hun rygger ikke verken for en bjørn når hun er alene i de dype skogene eller for å møte noen som helst på en sisteetappe på stafett. Les også: Her finner du alle langrennsblogger fra Torbjörn Nordvall Tvert imot Nilsson drives av spenning og tøffe utfordringer. Skiskyting har vært i Nilssons bevissthet lenge. Sporten er dypt forankret i hennes hjemtrakter i Sälen, Malungs kommune, langs Västerdalälven.



Nilsson kommer til å konkurrere for Lima, en klubb som har levert skiskyttere av rang siden 1970-tallet. Stina Nilsson ga alt som langrennsløper og lykkes med det meste, unntatt å vinne den totale verdenscupen. Det var målet hennes innen 2019-2020-sesongen. Planen ble ødelagt da kroppen sa nei og gikk tom for mange ganger. Stina Nilssons hode var sterkere enn sener, muskler og bein. Den siste sesongen ble egentlig bare en rehab-sesong. Jeg forstår godt at Nilsson ikke lenger kunne motivere seg enda en gang for å ha som mål å utfordre Therese Johaug om dronningtittelen i den totale verdenscupen. Det steget ble for stort. TRENER: Stina Nilsson og Jean-Marc Chabloz får mye med hverandre å gjøre fremover. Foto: Bildbyrån Nilssons nærmeste støttespiller Rikard Grip var en av dem som ble tvunget til å forlate landslaget forrige vår. Et merkbart tap for Stina Nilsson. Mens tilstanden i langrennslandslaget må anses som veldig ustabilt om dagen, er det strake motsetningen i skiskytterlandslaget. Der er det lugn og ro i ledelsen. De aktive kan jobbe i ro og fred. Stina Nilsson kommer nærmest til et paradis og får spesialsydd opplegg med egen skytetrener, sveitseren Jean Marc Chabloz. Varemerket Stina Nilsson er brennhett om dagen. Mye taler for ar hun kommer til å lykkes i å utfordre de beste i verden allerede om et par år. Den glede og energi Stina Nilsson utstrålte etter at hun hadde offentliggjort sitt bytte til skiskyting, er større enn jeg har sett av henne på år og dag. Gleden og motivasjonen er avgjørende faktorer for om hun skal lykkes eller ikke. I tillegg må hun bli en veldig god skytter, slik som forgjengerne Magdalena Forsberg og Anna-Carin Olofsson som også byttet til skiskyting. De lyktes veldig godt Den som tror Stina Nilsson har tatt sin beslutning uten å prøve seg på skytematten, tror feil. Allerede i fjor høst trente hun på å skyte på stadion i Östersund med sine nye landslagskamerater. Nilsson har tyvtrenet og forberedt seg mer enn mange tror. Lysten til å bli så god at hun får konkurrere i IBUs verdenscup med konkurranser i metropoler som Rupholding og Anterselva er megastor. Nilsson kommer ikke savne de halvtomme tribunene i Ruka, Lillehammer og Toblach. Les også: Sportsintervjuet: Camilla Herrem Jeg utgår fra at Nilsson kommer til å lykkes med å kvalifisere seg til noen verdenscuprenn allerede i vinter. Slik jeg kjenner henne bytter hun ikke sport for moro skyld. Hun har en profesjonell plan, utvilsomt. Økonomisk kan det bli et stort løft for Stina Nilsson, selv om hun har vært i verdenstoppen i langrenn. Skiskyting er uendelig mye større i mellom-Europa, prispengene er større og interessen for å backe opp Nilsson nasjonalt og regionalt øker merkbart. Slik som ståa i ski-Sverige er om dagen, velger jeg å avslutte bloggen med et sitat fra Expressen, som nylig intervjuet OL- og VM-gullmedaljøren Hanna Öberg. - Det er ikke det grann overraskende at Stina bytter sport til skiskyting. Det som overrasker meg er at ikke flere har gjort det tidligere. /Torbjörn Nordvall

