Stine Bredal Oftedal sier hun ikke liker situasjonen klubbvenninne Amanda Kurtovic har havnet i denne høsten

Amanda Kurtovic (29) er endelig skadefri og var igjen aktuell for landslaget, men klubbhverdagen har gjort det vanskelig å få en plass i EM-troppen.

Den norske profilen har spilt 118 seniorlandskamper for Norge og står bokført med 291 scoringer. Hun har gull fra både VM, EM og OL i medaljesamlingen.

Men når EM går av stabelen på hjemmebane i desember, er ikke 29-åringen med i troppen til landslagssjef Thorir Hergeirsson, selv om hun nå er skadefri.

Kurtovic har vært ute med skade de siste mesterskapene, etter at hun pådro seg en kneskade under Møbelringen Cup i 2018, men er nå tilbake for fullt, og byttet sommeren 2019 til den ungarske storklubben Györ. Der har det imidlertid blitt mindre spilletid enn ventet i høst og det er noe av grunnen til at hun nå er utelatt.

Thorir: - En tøff høst for henne

Hergeirsson forklarer uttaket på følgende vis til Nettavisen:

- Det har vært en tøff høst og lite spilletid for Amanda. Det spiller selvsagt inn, men det handler også om hvordan vi setter sammen laget og de kvalitetene vi trenger.

Han sier også at Kurtovic per i dag ikke er på et høyt nok nivå.

- Det er fordi vi mener det er andre som kommer foran i en 16-mannstropp, sånn blir det når man setter streken ved 16 spillere. Noen gode må stå utenfor, slik er det bare i toppidretten, sier den islandske treneren videre om utelatelsen av Kurtovic.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Kurtovic selv tirsdag formiddag, men hun har enn så lenge ikke besvart vår henvendelse. Norge-kaptein Stine Bredal Oftedal, som spiller med Kurtovic i Györ, har imidlertid snakket med henne.

- Ja, det har jeg, hun tar detvoksent og modent og står godt i det, sier Bredal Oftedal til Nettavisen.

- Mindre spilletid enn vi har likt

Hun kan fortelle at det har vært en litt vanskelig periode for 29-åringen og at hun har reagert på at det har blitt såpass lite spilletid på klubblaget for profilen.

- Det har vært litt mindre spilletid, mindre enn vi har likt og jeg skulle helst hatt med Amanda både som spiller og venninne i mesterskap, men det er tøft om plassene og i år ble det sånn for Amanda. Det er kjipt for henne, sier Bredal Oftedal.

Selv om Kurtovic ikke kom med i årets tropp, og står utenfor et mesterskap for tredje år på rad, er flere norske profiler tilbake etter skadeproblemer.

Veronica Kristiansen, Henny Reistad og Nora Mørk er blant de som ikke var med troppen sist sesong, men som skal kjempe om EM-gullet i desember.

- Det er veldig gledelig. Det blir tøft å slå oss i år og jeg gleder meg veldig, hvis det blir mulig å gjennomføre EM i disse dager. Det ser veldig bra ut, sier Oftedal.

SPILLER SAMMEN: Stine Bredal Oftedal sier Amanda Kurtovic tar EM-avgjørelsen med fatning. Foto: Ben Curtis (AP / NTB scanpix)

Landslagssjef Hergeirsson er også glad for å ha flere av de antatt beste tilbake.

- Helt klart! Det er veldig gledelig at vi for første gang på mange år har tilgang på de aller fleste av våre beste spillere. Det gjør selvsagt konkurransen tøffere og laget bedre, selv om det ikke er noen automatikk i at de beste på papiret er best, det gjenstår å se, men denne gjengen er veldig sulten, sier han til Nettavisen.

Gleder seg over Mørk-comeback

En spiller som har vært sårt savnet i den norske troppen er Nora Mørk. Hun er tilbake etter en lang periode med kneproblemer og flere operasjoner.

- Det gleder jeg meg veldig til. Det er et par år siden jeg har spilt med henne nå og det har jeg savnet, naturligvis. Det er godt for landslaget å ha henne tilbake, sier Oftedal.

Mørk har selv gitt uttrykk for at hun fortsatt ikke har levert på sitt aller beste etter skadene, men Bredal Oftedal har sett mye positivt fra venninnen.

- Hun setter høye krav til seg selv og fra hva jeg har sett har det også vært mye «gamle takter»fra henne. Så det bekymrer jeg meg ikke for i det hele tatt, sier kapteinen.

TILBAKE: Nora Mørk er klar et nytt mesterskap med de norske håndballjentene. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Defensiv bauta

Veteranen Marit Malm Frafjord er også tilbake med flagget på brystet etter en pause fra landslaget. Det lover godt for det defensive spillet til Norge.

Frafjord selv har gitt signaler om at hun ville tilbake på landslaget.

- Det er ingen som skal overtales til å spille på landslaget, i hvert fall ikke under min tid som trener. Marit satset for fullt igjen i Esbjerg og har fått igjen lysten på topphåndball. Hun savnet landslaget og ville slåss om en plass igjen. Hun vil forsterke midtforsvaret vårt først og fremst og gjøre det bedre enn hva vi klart å stille de siste årene, sier trener Hergeirsson om veteranen.

- Det er alltid en fordel for landslaget å ha tilgang på de beste. Det er gledelig at Marit er motivert og har lyst til å tilhøre landslaget. Hun er en uformell leder og går foran i praksis. Hun snakker sjeldent høyt, men går foran ute på banen.