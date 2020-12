Stjerneagent Raiola reagerer: - Solskjær tok feil da han sa dette om Haaland

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere uttalt at Erling Braut Haaland minner om Romelu Lukaku. Det vil ikke Haalands agent være med på.

I et ferskt intervju med Tuttosport, gjengitt av den anerkjente journalisten Fabrizio Romano, reagerer superagent Raiola på sammenligningen.

- Haaland er som Ibra (Zlatan Ibrahimovic) da han var 20. Solskjær er en bra fyr, men han tok feil da han sa at Erling minner om Lukaku. Det hadde vært bedre om Solskjær brukte tiden på å finne en måte som fikk Pogba til å spille som en mester, i stedet for å bruke tiden på å snakke om Haaland, er Raiola sitert på.

- Haaland er som Edvard Munchs «Skrik»

Den sagnomsuste agenten har som kjent den norske superspissen på klientlisten, og Haaland har flere ganger uttalt at han har stor respekt for den jobben Raiola legger ned.

Beundringen er åpenbart gjensidig.

- Haaland er som et maleri, han er som Edvard Munchs «Skrik», for han skaper frykt hos motstandere. Han ringte meg da han ble byttet ut etter 85 minutter og hadde scoret fire mål. Han var fly forbannet, for han ville score flere! Han ønsker å være best selv om han bare spiller brettspill, mener Raiola.

Agenten kan trolig mer om klausuler enn kunst, men på det området var han litt mindre snakkesalig.

- Jeg kan ikke prate om at Haalands har en utkjøpsklausul. Ryktene sier at Real Madrid ønsker ham? Det er ikke nytt for meg, men han er veldig fornøyd hos Borussia Dortmund. Erling ønsker å vinne Champions League. Når han drar fra klubben, gjør han det på grunn av ambisjoner, ikke penger.

Borussia Dortmunds sportsdirektør Hans-Joachim Watzke har imidlertid vært krystallklar på at Haaland ikke har noen klausul i kontrakten som kan utløses i 2021.

- Det eksisterer ingen slik avtale, sa Watzke i et nylig intervju med Bild.

Uttalelsene, som falt i november, slo fast at Borussia Dortmund ikke har noen intensjon om å slippe klubbens norske spissjuvel til en annen klubb allerede etter inneværende sesong.

– Vi har et klart ønske om at Erling skal bli hos oss enda lenger, og vi ønsker å overbevise han og hans agent om dette, sa Dortmund-toppen.

- Tid for at Pogba forlater United

Raiola ble for øvrig spurt om situasjonen til Paul Pogba, som kobles bort fra Manchester United etter en lang periode med svake prestasjoner og rapporter om surmuling.

- Kanskje Juventus blir Pogbas neste klubb. Hvorfor ikke? Forholdet mellom Paul, Juventus og hans gamle lagkamerater er strålende. Men med koronaens inntog er det mange klubber som ikke har mulighet til å signere ham. Men det er utvilsomt tid for å forlate United, sier han.

Én ting er i hvert fall sikkert opp i all usikkerheten: Raiola er like frittalende som alltid.

