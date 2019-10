Stjernene skinte for Barcelona i vanskelig tid

Skaffet fansen opptur etter de siste dagenes uro i hjemregionen.

EIBAR - BARCELONA 0-3:

Urolighetene hjemme i Catalonia hindret ikke Barcelona-stjernene i å fortsette kampen om tabelltoppen i La Liga.

Borteoppgjøret mot Eibar i Baskerland lørdag begynte bra for storklubben, som for anledningen var kledd i gult fra topp til tå.

Antoine Griezmann brakte Barcelona oppskrifttsmessig foran allerede etter 13 minutters spill på Minicipal de Ipurúa, assistert av sin franske landsmann Clément Lenglet.

Omtrent like lang tid var spilt av andre omgang da katalanernes rekke med stjerneangripere var involvert i situasjonen som førte til 0-2. Suárez ble spilt fram av Frenkie De Jong, og unngikk så vidt offside, før han med en ikke helt vellykket vending sendte ballen noen få meter videre mot venstre.

Spydspissens ballberøring trillet rett mot Griezmann, som klokelig lot ballen fortsette videre ut mot Lionel Messi. Barcelonas ubestridte ener blant alle stjernene skjøt mellom beina på en Eibar-forsvarer som forsøkte å blokkere og ballen rullet inn til tomålsledelse.

Utsøkt spill



Midtveis i andreomgangen spilte Griezmann en utsøkt bakromsball som sendte Messi aleine med keeper. Etter å ha tittet opp og fått oversikt på situasjonen, la argentineren ballen rolig til siden langs gresset der Suárez kom stormende til.

Storscoreren fra Uruguay fikk et åpent mål å sikte på, og gjorde ingen feil, selv om Eibar-forsvaret også her kom bare var få centimetere fra å blokkere.

- Man får følelsen av at Barcelona begynner å ha det gøy der ute nå, påpekte Strives engelskspråklige kommentator etter dagens tredje fulltreffer.

Et effektivt Barcelona satte inn tre scoringer på fire avslutninger mot Eibars mål. Antione Griezmann fikk etter kampslutt spørsmål om han nå begynner å finne kjemien med angrepskollegene Messi og Suárez.

- Det kommer til å bli både bedre og verre dager. Jeg må venne meg til Barcelona-stilen og det å spille sammen med de to andre i front. Med mer spilletid og flere kamper kommer også den felles forståelsen mellom oss, sa Griezmann.

Opptur i uroen



Mot slutten skjøt Messi utypisk en meter over mål på et frispark fra god posisjon, mens Luis Suárez svidde av en ny stor mulighet da han dundret ballen utenfor etter et Messi-framspill.

Den komfortable seieren var uansett en opptur for katalanske fans. De siste dagene har de måttet tåle å se en stadig økende uro hjemme i Catalonia. I forkant av oppgjøret i Eibar ble begge lags fans avbildet med katalanske flagg og bannere som støttet budskapet til protestmarsjen i Barcelona.

«Folkeavstmemingen er ikke en forbrytelse», sto det blant annet på et av bannerne.

Fredag kveld eskalerte en fredelig protestmarsj mot arrestasjonene av katlanske ledere og politikere, og endte med voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i Barcelona.