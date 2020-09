Stjernestart for Dallas i NHL-finalen

Dallas Stars vant den første Stanley Cup-kampen i ishockey med 4–1 over Tampa Bay Lightning.

NHL-sluttspillets finale går i best av sju kamper. Joel Hanley, Jamie Oleksiak og Joel Kiviranta scoret for Stars i de to første periodene.

Jason Dickinson puttet pucken i nettet i tomt bur i sluttminuttene.

Stars hadde seks strake tap i NHL da sesongen ble stoppet av viruspandemien i mars. Etter oppstarten i august fant laget etter hvert formen.

Den kan gi laget det første Stanley Cup-trofeet siden 1999.

Neste kamp spilles mandag.

De ti siste vinnerne av Stanley Cup:

* 2019: St. Louis Blues

* 2018: Washington Capitals

* 2017: Pittsburgh Penguins

* 2016: Pittsburgh Penguins

* 2015: Chicago Blackhawks

* 2014: Los Angeles Kings

* 2013: Chicago Blackhawks

* 2012: Los Angeles Kings

* 2011: Boston Bruins

* 2010: Chicago Blackhawks

(©NTB)