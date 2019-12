Stjernetrener hyller Helene Gigstad Fauske: - Helt unikt

Den norske VM-profilen Helene Gigstad Fauske (22) omtales som en gudbenådet håndballspiller.

KUMAMOTO (Nettavisen): Selv om Helene Gigstad Fauske er langt fra å være den mest kjente spilleren i Norges VM-tropp, har hun rukket å gjøre seg til kjenne under mesterskapet.

Mot Cuba kom debutanten inn og fikk satt inn sitt første VM-mål. Det første av det som trolig blir mange i løpet av karrieren. I alle fall om man skal tro han som kanskje kjenner Gigstad Fauske best, Herning-Ikast-trener Mathias Madsen.

LES OGSÅ: Program håndball-VM 2019 kvinner

Ifølge dansken har Norge nemlig en aldri så liten håndballjuvel som venter på å få sitt virkelige gjennombrudd på landslaget.

- Det finnes ikke tvil om at jeg ser på Fauske som et av de virkelig store talentene i håndballverden. Hennes taktiske forståelse og måten hun ser håndballspillet på, er helt unikt for en så ung spiller, og det er ikke mange jenter som besitter den evnen, sier Madsen til Nettavisen.

GUDBENÅDET: Herning-Ikast-trener Mathias Madsen beskriver Helene Gigstad Fauske som en gudbenådet håndballspiller. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Sterk for klubblaget

Den norske bakspilleren spiller for den danske klubben Herning-Ikast, der hun har gjort sine saker svært godt. Selv om hun var en del av det norske laget som tok sølv i VM i 2017, er hun imidlertid et forholdsvis ubeskrevet blad på landslaget.

LES OGSÅ: Silje Solberg med praktkamp i mål da Norge slo Serbia i VM

Forrige sesongs storspill for Herning-Ikast gjorde at den norske playmakeren ble tatt ut på årets lag i den danske serien.

På klubblaget fyller Gigstad Fauske en rolle som er rimelig lik den Stine Breddal Oftedal har på landslaget.

- Hun er styrmannen i angrepet vårt, og hun er min forlengede arm på banen. Den rollen løser Fauske veldig godt, og hun er godt i gang med å bli en leder på laget. Det er ikke alltid like lett for en 22 år gammel jente å skulle være en fremtredende leder på et lag, men hun jobber veldig godt med de tingene, sier Madsen.

- En gudbenådet spiller

Også i høst har hun levert godt, men ble satt ut av spill i noen uker på grunn av en skade. Da Gigstad Fauske endelig gjorde comeback etter skaden, holdt ikke Madsen tilbake i sin omtale av Gigstad Fauskes betydning for Herning-Ikast.

LES OGSÅ: VM-debutanten Ingvild Bakkerud storspilte for Norge mot Slovenia

- Hun er jo en gudbenådet håndballspiller som gir ro i angrepet, og som er virkelig dyktig til å sette opp spillet. Det betyr mye for styringen av spillet at hun er med, sa Madsen etter comebacket.

LIKE ROLLER: Helene Gigstad Fauskes rolle for klubblaget Herning-Ikast sammenlignes med rollen Stine Bredal Oftedal har på landslaget. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Madsen trekker fram at Gigstad Fauske både er dyktig i samspillet med linjespilleren, men også har et veldig godt skudd. I forsvarsspillet har hun imidlertid fortsatt en del å jobbe med, mener han.

I Danmark har Norge-profilen blitt brukt som den fremskutte forsvarsspilleren i et 5-1-oppsett eller i toerposisjonen i et flatt 6-0-forsvar.

- Hun mangler fortsatt en del, men i løpet av de siste årene har vi sett en positiv utvikling hos henne. Det er veldig viktig at hun blir en komplett spiller som både kan dekke opp i forsvar og som spiller angrep. At hun spiller forsvar gjør at overblikket hennes kan brukes i kontrafasen, hvor avleveringene hennes er av et veldig høyt nivå, sier han.

- Viktig at hun bruker spilletiden fornuftig

Med noen av verdens beste håndballspillere som konkurrenter om plassene på Norges landslag, er ikke veien til en fast plass lett for 22-åringen. Før VM ble kastet i gang hadde hun kun 26 landskamper å vise til.

Derfor mener Madsen at det blir ekstra viktig at hun benytter seg av mulighetene når de først kommer.

- Hittil har hun ikke hatt noen stor rolle på landslaget på grunn av den tøffe konkurransen fra blant annet Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen. Hun har en mindre rolle på landslaget og derfor er det viktig at hun bruker spilletiden sin fornuftig. Jeg ser store muligheter for henne i samspill med Oftedal og Stine Skogrand siden hun både er teknisk god, men også kan skyte fra distanse, sier han og trekker også fram Fauskes evner til samspill med linjespillerne Kari Brattset Dale og Heidi Løke.

Gigstad Fauske er også vant med å spille sammen med nevnte Skogrand, da de også er er lagvenninner i den Herning-Ikast.

Møter Angola



Torsdag venter Angola for Fauske og de andre norske jentene i Japan-VM.

Laget fra Afrika fikk en tøff oppladning til mesterskapet med en rundt 40 timers reise, der det blant annet var innlagt en elleve timers stopp i Frankfurt, før de ankom VM-byen kun noen få timer før første kamp.

I første kamp ble det et 32-25-tap for Serbia. I kamp nummer to ble det et ventet tap for Nederland, mens det overraskende ble seier mot Slovenia i kamp nummer tre.

Angola har fortsatt muligheten til å kapre en plass i hovedrunden og vil bli en tøff nøtt å knekke for det norske laget, med sin noe uortodokse spillestil.

Angola ledes av den danske mestertreneren Morten Soubak som tidligere har ledet Brasil til VM-gull på kvinnesiden.