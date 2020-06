Stjørdals-Blink blir første norske toppklubb med nytt miljøvennlig kunstgress

Den nyopprykkede 1. divisjonsklubben Stjørdals-Blink blir det første toppfotballaget i Norge som tar i bruk et nytt miljøvennlig kunstgress, uten gummigranulat.

Når den nyopprykkede 1. divisjonsklubben tar imot Ranheim til seriestart 3. juli skjer det på et underlag som er den første miljøvennlige kunstgressbanen i Norsk toppfotball.

Ifølge Trønder-Avisa er det nye kunstgresset på Sandskogan Stadion det nyeste fjerde generasjon kunstgress, og eneste fjerde generasjonsanlegg i verden som er godkjent av Fifa både for topp og bredde.

Stjørdals-Blink-kaptein, Vegard Fiske sier til Unisport at man ikke merker forskjell på det nye underlaget sammenlignet med øvrige kunstgressbaner i Norge.

– Det kjennes ut som en veldig god kunstgressbane, rett og slett. Merker ikke noe forskjell på fyll eller noe, så det er godt å kjenne på.

Det som skiller dekket på Sandskogan fra andre kunstgressbaner, er at granulatet er byttet ut med sand med belegg av polymer.

Det er to fiber og gresset er sydd matrix, som betyr at det er like mange fiber i alle retninger. Gresset er laget av svært miljøvennlige produkter, der tester viser at svinnet til kunstgressmatta er svært liten sammenlignet med andre varianter av kunstgress. Det er 0 prosent gummi i innfyllet, skriver Trønder-Avisa.

Det nye Sandskogan stadion har blitt bygd i rekordfart. Det er bare ni uker siden første spade ble satt i jorda. Nå står et helt nytt anlegg med 960 sitteplasser klar.

