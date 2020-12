Stjørdals-Blink fortsetter i 1. divisjon

Etter en svak sesongavslutning viste Stjørdals-Blink at de hører hjemme i 1. divisjon. Trønderne valset over Asker og vant 6-1 sammenlagt i kvalifiseringen.

Blink ledet 3-0 etter det første møtet og ga Asker en ny leksjon da lagene møttes igjen i returkampen søndag.

Fitim Kastrati tente håpet for Asker med scoring tidlig i oppgjøret, men da Lasse Bransdal satte inn utligningen like før pause ble det en blytung oppgave for østlendingene.

Robin Utseth Bjørnholm-Jatta klinket inn 2-1 med pannebrasken like før timen spilt, og da var det ingen vei tilbake for Vegard Skogheims menn.

Vondt ble til verre for Asker da Kastrati like etter scoringen ble sendt i dusjen med sitt andre gule kort.

Karl Martin Rolstad punkterte kampen like før slutt, og da kunne Stjørdals-Blink juble for en komfortabel 6-1-seier sammenlagt og ny sesong i 1. divisjon.

(©NTB)

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?