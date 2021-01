Stoch vant i Titisee-Neustadt, Granerud på 2.-plass

Halvor Egner Granerud tok 2.-plassen i hopprennet i Titisee-Neustadt. Polske Kamtil Stoch vant 4,0 poeng foran nordmannen.

Granerud jaktet sin sjette verdenscupseier i vinter. Han var favoritt i hoppuka, men skuffet litt i de to siste rennene. Nå er han på vei tilbake mot formen han hadde før jul. Han fikk opp 137,5 og 138,5, men var litt uheldig med vindforholdene.

Hoppukevinneren Stoch landet på 139 og 144 meter og fikk 281,6 poeng. Han var derimot heldig med vindforholdene. Han hadde trekk på 9,7 poeng mot nordmannens 2,1 poeng i minus.

Granerud leder fortsatt verdenscupen foran tyske Markus Eisenbichler, med Stoch på tredjeplass.

Likt med Malysz

Med seieren tangerte Stoch sin landsmann Adam Malysz' 39 verdenscupseirer. Bare Matti Nykänen (46) og Gregor Schlierenzauer (53) er nå foran på den listen.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen til gutta med pallplass, tre i topp ti og med Forfang på 13.-plass. De har fått bra med selvtillit, men vi har en liten jobb å gjøre med Daniel (Tande), sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Avanserte

Robert Johansson var lengst i prøveomgangen og liker seg godt i bakken. Han endte på 6.-plass etter å ha lagt på seks meter i finalen til 139 meter og klatret en plassering.

Marius Lindvik har lagt tannproblemene under hoppuka bak seg. Også han la på i finalen, til 131,5 meter, og avanserte fra 11.- til 8.-plass.

Johann André Forfang slo til med 144 meter i sitt finalehopp etter bare 126 meter i 1. omgang. Han avanserte 15 plasseringer fra sin 28.-plass. Svevet i finalen var like langt som Stochs under like forhold.

Daniel-André Tande fikk det ikke til å stemme og tok landing på 116 meter i et uryddig svev. Det holdt ikke til plass i finalen.

