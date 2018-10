Stockholm-politikerne sa nei til vinter-OL i 2026

Stockholms politikere ønsker ikke at Sverige skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2026 i landets hovedstad.

– Akkurat nå mangler vi grunnlaget og støtten til et vinter-OL, men alle ønsker et vinter-OL i framtida, så spørsmålet er mer når, sa Moderaternas König Jerlmyr fredag.

Centerpartiets Karin Ernlund sier at byen ikke stenger OL-døren permanent, men at 2026 ikke er det riktige tidspunktet. Det kom fram under felles pressekonferanse fra Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna og Centerpartiet) og Miljöpartiet i Stockholm stadshus.

Alliansepartnerne vil ha garantier for at et OL ikke skal gå ut over skattebetalerne.

Dette betyr at det fortsatt mangler en tydelig politisk støtte for et vinter-OL i Sverige i 2026.

Senest 12. april må Stockholm sende inn en søknad om de vil være med i kampen om OL.

Skjønt akkurat nå ligner det ikke på noen kamp i det hele tatt. Etter dette signalet er det i praksis bare to aktuelle kandidater igjen på listen til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Og heller ikke de kandidatene er noen sikre kort. I Calgary skal det arrangeres en folkeavstemning i november før det tas en endelig beslutning om en søknad, og søknaden til Milano/Cortina d'Ampezzo er svært uviss siden den mangler en offisiell statsgaranti.

