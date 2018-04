Stöckl tatt på sengen av Kuttins sjokkavgang

Alexander Stöckl er på ferie i hjemlandet. Suksesstreneren gjentar at han ikke er aktuell som østerriksk hopptrener.

Foran Raw Air fortalte Stöckl at han igjen var ønsket i hjemlandet, men på ny hadde takket nei.

Denne uken ble det klart at den utskjelte treneren Heinz Kuttin gir seg med umiddelbar virkning som østerriksk landslagssjef.

– De kan bare stryke meg fra lista. Jeg har fortalt dem at jeg ikke kommer til å bryte kontrakten jeg har med Norge, sier Stöckl.

– De lurte på når jeg kommer hjem og mine langsiktige planer. Det vet jeg ikke, men jeg har kontrakt med Norge til 2022, fortsetter suksesstreneren.

Ufin kritikk

Stöckl har trent Norge siden 2011. Kuttin på sin side hadde kontrakt med Østerrike til etter Seefeld-VM på hjemmebane til vinteren.

– Avgangen kom veldig overraskende. Han hadde kontrakt videre, og jeg tror forbundet ville ha ham med videre, men så velger han selv å slutte. Det er forståelig etter det som har skjedd i vinter. Han følte nok at motivasjonen ikke lenger var der. Da er det bedre å gi seg, sier en overrasket Stöckl.

Kuttin har fått kraftig og tidvis ufin kritikk gjennom hele vinteren. Forgjenger Alexander Pointner har vært svært kritisk. Det kom denne uken fram at også familien til Kuttin var blitt utsatt for «angrep» fra kritiske røster.

– Det er første gang jeg har hørt det. Det sier vel mye om hvor brutal toppidretten er. Når ting ikke fungerer, og med de mulighetene folk i dag har til å si ifra i sosiale medier, er det blitt en del verre. Alle kan uttale seg uten å måtte stå i rampelyset selv, sier Stöckl.

– Har du opplevd ubehageligheter selv?

– Nei, jeg har aldri opplevd dette, heldigvis, svarer østerrikeren.

Kombinerttopp overtar

Det tas store grep i østerriksk hoppsport før ski-VM på hjemmebane. Sportssjef Ernst Vettori er byttet ut med kombinertlegenden Mario Stecher. Hvem som blir ny hovedtrener, er foreløpig ikke kjent, utøver at Østerrikes skiforbund skal ha en tre, fire navn på listen over aktuelle kandidater.

– Jeg tror nok det er flere trenere hjemme i Østerrike som har potensial til å ta en slik jobb, men det venter en tøff oppgave. Jeg er spent på hvordan Stecher vil styre butikken. Problemet er større enn selve hovedtreneren. Det er noe strukturelt som er feil, og de sliter også med rekrutteringen. Det er mange ting som må fikses, sier Stöckl om situasjonen i hjemlandet.

For bare tredje gang i verdenscupsammenheng har Østerrike gått en hel sesong uten seier på herresiden. For første gang siden 2002 måtte den stolte hoppnasjonen reise hjem fra et OL uten medaljer.

Landslagskabal

Stöckl er selv på familieferie i hjemlandet. I slutten av måneden skal vinterens resultater evalueres. Først i mai offentliggjør han A-landslaget for kommende sesong.

– Det er flere som banker på døra. Vi må se hvordan kabalen med A- og B-landslaget (toppidrettssatsingen) blir, sier Stöckl.

– Hva skjer med skadeforfulgte Kenneth Gangnes som varsler nok et comeback?

– Han kommer ikke til å hoppe før til høsten, nå venter fysioterapi og opptrening. Så får vi se. Vi må diskutere om han skal ha en landslagsplass og hvordan vi skal løse det. Det viktigste er at han kommer tilbake i form, sier Stöckl.

(©NTB)

Mest sett siste uken