Stod frem med koronaviruset i mars. Nå kommer gladmeldingen fra Paulo Dybala

Ryktene har gått lenge om statusen til den argentinske superstjernen. Nå er han offisielt kvitt viruset.

Ved flere anledninger har det blitt hevdet at Paulo Dybala både har blitt kvitt og igjen fått koronaviruset. Ryktene har lenge gått rundt situasjonen til argentineren.

Blant annet har spanske El Chiringuito, som igjen er blitt sitert av engelske The Mirror, slått fast at Dybala har testet positivt for Covid-19 fire ganger på seks uker.

Dermed har mange undret hvorvidt viruset har slått ut hardere på den tidligere Palermo-spilleren, og hva situasjonen hans egentlig var.

Les også: Reagerer sterkt på Bundesliga-avgjørelse: Perverst!

- Endelig!

Onsdag kunne endelig Dybala og Juventus slippe jubelen løs da 26-åringen endelig hadde blitt kurert for viruset som herjer på verdensbasis.

Juventus var først ute på sine sider og bekreftet at Dybala nå hadde blitt kvitt viruset:

- Paulo Dybala har gjennomført, per protokoll, en dobbeltsjekk for Covid-19, der begge har kommet tilbake med negativt resultat, skriver Juventus i sin egen pressemelding.

- Spilleren er derfor friskmeldt, og vil ikke lenger være sendt hjem i isolasjon, skriver klubben videre.

Meldingen fra Juventus ble så fulgt av et innlegg på Instagram fra Dybala selv, der han tydelig feirer at han har overvunnet viruset:

- Mitt ansikt sier alt Jeg er endelig kurert for Covid-19, skriver Dybala på sin offisielle konto, som er fulgte av over 38 millioner brukere.

Dybala var blant de absolutt første spillerne som det ble bekreftet at led av viruset. IU Juventus, og italiensk fotball, var det Daniele Rugani som var den første som offisielt ble bekreftet å ha fått viruset.

Siden har flere spillere, deriblant Morten Thorsby i Sampdoria, testet positivt for viruset som har gjort at store deler av verdensfotballen har stoppet opp.

Italia var blant nasjonene som først stoppet ligaspillet sitt, da nasjonen er en av de som har vært absolutt hardest rammet av pandemien som fortsatt herjer.

Les også: Di Marias kone fyrer løs mot den engelske kulturen

- Kunne knapt puste

Så sent som i mars var Dybala ute på Juventus sine egne kanaler og bekreftet at han kjempet mot viruset. Også den gang hadde det versert rykter rundt hans situasjon.

- Jeg fikk sterke symptomer, men jeg føler meg mye bedre nå. Jeg kan bevege meg, gå rundt og begynner å trene, sa argentineren den gangen, men uthevet at det var en voldsom kamp:

- Jeg kunne knapt puste, jeg kunne gjøre noe som helst etter fem minutter. Musklene mine gjorde vondt. Heldigvis er jeg og Oriana (Dybalas kjæreste, jour.amn) mye bedre nå, sier Dybala.

Siden da har det gått over en måned mellom Dybala selv valgte å snakke ut om sin kamp, til han faktisk har blitt kurert for viruset.

Det interessant var at den gangen hadde Dybala også lagt ut et bilde på Instagram med skriften «estamos bien» (vi har det bra), som ble tolket som at han hadde kommet seg fra sykdommen.

Også Atalanta er en av klubbene som er blitt sterkt preget av viruset, og området rundt Bergamo ble i sin tid hevdet å være et av de der viruset var mest spredt i Italia.

Det var derfor flere som var kritiske til at Valencia og Atalanta spilte sin åttedelsfinale for fulle tribuner i Milano, der flere tusener av Atalanta-supportere var på tribunen.

Kort tid etter oppgjørene ble det bekreftet at José Luis Gaya, Ezequiel Garay og Eliaquim Mangala i Valencia-troppen alle hadde testet positivt for koronaviruset.