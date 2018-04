Stoke i trøbbel etter Carroll-kanon

Stoke styrer mot nedrykk fra Premier League etter at Andy Carroll banket inn 1–1 for West Ham like før slutt.

Gjestene fra Stoke øynet håp om ny kontrakt da veteranen Peter Crouch utnyttet enn keepertabbe fra Joe Hart elleve minutter før slutt, men etter Carrolls utligning etter 90 minutter endte det 1–1 i London.

Og dermed blir det svært vanskelig for Stoke. Laget har fem poeng opp til trygg grunn. Legg til at Paul Lamberts lag har spilt én kamp mer enn Swansea på 17.-plass.

Både Crouch og Carroll kom innpå fra benken i mandagens PL-duell mellom to lag i nedrykksfare. Stoke hadde utrolig nok gått målløse av banen i hele 6 av 12 kamper i 2018 før møtet med «Hammers».

Crouch hogg til da Joe Hart slapp et skudd fra Xherdan Shaqiri. Målet var veteranens 107. i Premier League, ifølge TV 2.

West Ham, som også er i nedrykksfare, sendte innpå storvokste Andy Carroll i jakten på poeng. Det ga resultater. Etter bare fire minutter på banen hamret Carroll elegant inn 1–1. Mannen med hestehalen fikk full treff på Richard Cresswells flotte pasning.

(©NTB)

