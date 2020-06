Stoke trakk seg fra treningskamp mot United i siste liten

Ole Gunnar Solskjær og hans menn skulle etter planen få testet kampformen tirsdag, men slik ble det ikke.

Solskjær og flere av Manchester United-stjernene er avbildet når de ankommer Carrington tirsdag formiddag, før det som skulle vært en treningskamp mot Stoke.

Også Stoke-spillerne ankom Uniteds treningsanlegg i individuelle biler, i henhold til smittevernreglene.

Forlot treningsanlegget før kampen startet

Like før kampen skulle ha startet bak lukkede dører, kjørte imidlertid Stoke-spillerne bort fra området, og treningskampen ble avlyst.

Det har foreløpig ikke kommet noen offisiell forklaring på hvorfor, men Manchester Evening News hevder det var Stoke som trakk seg på grunn av problemer i deres leir.

KOM OG DRO: Stokes Josh Thompson var en snartur innom Carrington tirsdag. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos)

United var imidlertid kjappe til å omorganisere, og arrangerte i stedet en internkamp. Kort tid etter at Stoke-spillerne hadde dratt, ankom nye United-spillere i bortedrakter.

Daniel James og Juan Mata var blant dem.

Solskjær gleder seg

I forbindelse med en internkamp som ble spilt på Old Trafford i helgen, uttalte Solskjær at han virkelig ser fram til å komme i gang igjen med Premier League-fotball.

- Vi har sett fram til disse kampene i en evighet. Det får det til å føle det som om vi er der veldig snart, sa Solskjær.

United møter Tottenham i London i sin første obligatoriske kamp etter koronapausen fredag 19. juni.

- Alle vet at vi må være på vårt beste. Vi vet at det er en stor kamp for alle. Vi slo Chelsea da vi startet sesongen, så jeg er trygg på at spillerne kan komme inn med samme mentalitet etter en lang pause, sa Solskjær.