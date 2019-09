Stokke med beste norske juniorinnsats i VM

Vegard Stokke ble beste nordmann under juniorenes fellesstart i sykkel-VM i England torsdag med sjetteplass. Amerikanske Quinn Simmons tok gullet.

Vegard Stokke fra Nordstrand, som sykler for Glåmdal, sikret Norge den beste plasseringen i juniorklassen noensinne.

Stokke var det norske håpet som satt igjen i feltet mot slutten. Det var blitt et ufyselig vær med regn og glatte veier. Amerikaneren Simmons stakk med 30 kilometer igjen. Det var han som sto for de fleste angrepene mot slutten av rittet.

Med 19 kilometer igjen stakk også Alessio Martinelli, og Stokke klarte ikke helt å holde bakhjulet til italieneren. Martinelli tok sølvet, slått av vinneren med 56 sekunder. Amerikanske Magnus Sheffield tok bronsen, mens Stokke måtte ta til takke med sjetteplassen i spurten om den siste medaljen.

Fem norske tråkket seg gjennom de 148 kilometerne, for det meste i regnvær, før målgang i Harrogate.

Et av de norske håpene, Johannes Staune-Mittet, sa til TV 2 før starten at han håpet at de norske skulle være med å kjempe om de gjeveste plasseringene, men at han holdt de italienske, tyske og amerikanske syklistene som favoritter.

Sakarias Løland var livlig i starten og kom med i rittets første brudd, men det fem manns store bruddet ble etter hvert innhentet av hovedfeltet.

Mittet var en av flere syklister som gikk i bakken med sju mil igjen til mål. Til alt hell landet nordmannen på gresset og ikke i asfalten eller i steinmuren langs veien, og han kom seg raskt opp på setet igjen. Men Mittet kom seg aldri tilbake til hovedfeltet.

Fredrik Finnesand (Sandnes), Tord Gudmestad (Stavanger), Sakarias Løland (Ringerike) og Johannes Staune-Mittet (Lillehammer) syklet rittet ved siden av Stokke.

– Det er dette rittet hele sesongen har ledet opp til. Det er mye nerver, jeg tror alle gutta er nervøse. Men vi gleder oss masse og skal ut for å krige, sa Stokke før rittet.

