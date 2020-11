Stoppertrøbbel for landslaget – Nordtveit kan bli Lagerbäck-joker

Håvard Nordtveit gikk av med ribbeinsskade i sin forrige landskamp mot Spania i oktober i fjor. Nå kan han bli kriseløsning for landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: (NTB scanpix)

To av fire midtstoppere i Norge-troppen er usikre foran de kommende landskampene. Det kan åpne opp for Håvard Nordtveit etter et langt skadeavbrekk.

Torsdag spilte haugalendingen sin første kamp på fire måneder. Han fikk en halvtime som innbytter i Hoffenheims 5-0-seier over Slovan Liberec i europaligaen. 30-åringen spilte sin forrige landskamp i oktober i fjor. Han er knapt tilbake etter skade, men kan bli aktuell for Norge i neste uke på grunn av den lille stopperkrisen i laget. – Vi holder alle muligheter åpne. Han har trent godt de siste tre ukene, og i går fikk han spille også, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til NTB. Nordtveit har i alt spilt 52 landskamper for Norge siden debuten i 2011. Spørsmålstegn Per nå er Kristoffer Ajer, Stian Gregersen, Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård midtstopperne i landslagstroppen. Det er usikkerhet rundt de to førstnevnte. Ajer har en lyskeskade og spilte ikke for Celtic torsdag, mens Gregersen pådro seg en skade i låret og ble byttet ut halvveis i Moldes europaligakamp mot Arsenal. Strandberg fikk også en smell nylig og sto over forrige helgs kamp for klubblaget Ural. – Det er ingen fare med Strandberg. De to andre (Ajer og Gregersen) er det spørsmålstegn rundt. Vi får avvente rapporter og se i løpet av dagene som kommer, og hva som skjer i helgen, sier «Perry». Når det gjelder viktige Ajer, uttalte Celtic-manager Neil Lennon nylig at skaden hans ikke er så ille som først antatt og at «han er tilgjengelig i løpet av uken». Bedring for Ødegaard Som VG omtalte torsdag er det også usikkerhet rundt flere andre landslagsspillere. Birger Meling er angivelig kneskadd, mens det ser bedre ut for Martin Ødegaard (leggskade) i Madrid. – Det går bra med ham. Han er i full trening. Så får vi se om han blir tatt ut i kamptroppen i helgen (Valencia borte søndag), sier Hansen om Ødegaard. Mathias Normann meldte forfall fra troppen torsdag og ble erstattet av Iver Fossum. Også danmarksproffen har trøblet med skade, og han kan ikke spille for AaB fredag, men skal bli klar til landskampene, ifølge Hansen. Norge møter Israel i landskamp neste onsdag. Deretter venter bortekamper mot Romania og Østerrike i Uefas nasjonsliga. (©NTB)

