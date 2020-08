Stor keeper-blemme sendte Wolves videre i Europa League

Olympiakos-keeper Allain prøvde å drible bort Podence i egen sekstenmeter. Det gikk ikke som planlagt, og Wolverhampton er videre til kvartfinalen i Europa League.

WOLVERHAMPTON - OLYMPIAKOS 1-0 (2-1):

Olympiakos-keeper Bobby Allain prøvde seg på et dribleraid i møte med Podence. Det gikk ikke som planlagt, og Wolverhampton fikk straffe. Den satte Raul Jimenez i mål, og sendte Wolves videre til kvartfinalen i Europa League.

Det manglet ikke på dramatikken i torsdagens åttedelsfinale. I første omgang fikk Olympiakos annullert et mål for offside. På reprisene var det ikke lett å se offsiden, og VAR brukte flere minutter på å komme frem til en avgjørelse. Til slutt kunne det se ut som armhulen til El-Arabi var i offside.

Selv om det bare ble scoret ett mål i kampen hadde begge lag flere store muligheter til å score. Det svinget frem og tilbake hele kampen, og det er nok et skuffet Olympiakos og Omar Elabdellaoui som flyr tilbake til Hellas.

Raul Jimenez scoret sitt 27. mål for Wolverhampton i tordagens åttedelsfinale mot Olympiakos. Med 10 assist i tillegg, er meksikaneren oppe i 37 målpoeng denne sesongen. Ingen spillere har vært direkte involvert i flere mål for Premier League-klubber denne sesongen, ifølge Opta Joe.

Rotet det til

Wolverhampton startet kampen friskt og satte bortelaget under press nesten umiddelbart. Og etter syv minutter rotet Olympiakos det skikkelig til for seg selv. Bobby Allain i buret for grekerne prøvde å drible i møte med Podence. Portugiseren er mye raskere og kom seg inn foran keeperen, som dyttet Podence i ryggen.

Kampens pipeblåser Szymon Marciniak var klar i sin sak, og pekte på straffemerket. Straffen tok Raul Jimenez rolig og iskaldt, og meksikaneren ventet ut keeperen og satte straffesparket i mål, hans 27. mål denne sesongen.

Hjemmelaget fortsatte å kjøre på mot et litt rystet Olympiakos. Spesielt Adama Traore hadde flere situasjoner hvor han fikk brukt den enorme farten og de store musklene sine, men uten at det første til noen store sjanser.

Armhule-offside

Men i det 27.minutt smalt det plutselig i andre enden. El-Arabi kom seg ned til linja og slo inn 45 grader til Camara, som skøyt via to Wolves-spillere og i mål. Men det kunne se ut som at El-Arabi var i en hårfin offside, og den polske dommeren sjekket med VAR.

Etter en finstudie på tre minutter ble målet annullert av VAR, i det som kan se ut som armhulen til El-Arabi var i offside.

Olympiakos var farlig frempå igjen noen minutter senere, men midtstopper Pape Abou Cisse kom akkurat for seint. Ballen touchet såvidt leggskinna hans før den spratt ut til femmeter.

Noen minutter før pause var Raul Jimenez i det lekne hjørnet. Fra rundt 20 meter prøvde spissen seg på en rabona-lobb, men ballen gikk meteren over mål.

En heseblesende første omgang ble avsluttet med at Joao Moutinho ble liggende og vri seg i smerte. Ousseynou Ba kom altfor sent inn i en hodeduell med portugiseren, og Moutinho fikk seg en skikkelig smell i hodet. Midtbanespilleren ble liggende i flere minutter, men kom heldigvis fra det uten noen skader.

Frem og tilbake

Etter en rolig start på andre omgang presenterte Omar Elabdellaoui seg. Nordmannen prikket inn et så og si perfekt innlegg, men El-Arabi nådde akkurat ikke helt opp, og ballen sneiet hodet hans og gikk utenfor.

Fem minutter senere fikk Podence fyre av fra 15 meter, etter at Wolves vant ballen høyt i banen. Allain i det greske buret reddet det knallharde skuddet.

Et par minutter senere var det en annen Wolves-spiller som fikk testet skuddfoten. Jota skøyt fra seksten meter, skuddet gikk via en motspiller og på bakre stolpe ble ballen nesten styrt i mål.

Det snudde fort også i andre omgang, og i det 68. minutt var det Olympiakos som fikk en stor mulighet. El-Arabi, som var farlig frempå ved flere anledninger for bortelaget, fikk vende på en femøring på femmeteren, og skøyt like utenfor.

Flere store sjanser kom på løpende bånd mot slutten. Først rotet Olympiakos det til i eget forsvar, men Jota klarte ikke å score alene med keeper. Så vartet Rui Patricio opp med en monsterredning, etter at Koka fikk heade fra fem meter mot Wolves mål.

På overtid fikk Omar Elabdellaoui muligheten til å sette inn utligningen, men skuddet hans føyk inn i nettveggen.

Wolverhampton møter Sevilla i kvartfinalen. Den kampen spilles tirsdag 11. august klokken 21.