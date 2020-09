Stor norsk nedtur mot Østerrike: Omdiskutert straffespark fikk ekspert til å reagere

Rekken uten tap på hjemmebane ble brutt for Lars Lagerbäck fredag, som samtidig fikk en marerittstart på Nations League.

NORGE - ØSTERRIKE 1-2:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lars Lagerbäck kunne gått av Ullevaal-matten for 15. gang på rad uten tap og med en god følelse før skjebnekampen mot Serbia, men istedet ble Nations League-oppgjøret mot Østerrike som et mareritt å regne både for svensken og det norske landslaget.

Norge klarte aldri å skape det helt store mot et Østerrike-lag ribbet for flere store profiler, og dermed ble det både en svært skjev start på Nations League og en elendig generalprøve på hjemmebane før EM-playoffen mot Serbia 8. oktober.

En svært svak førsteomgang hvor Østerrike helt fortjent tok ledelsen, ble avløst av en ny baklengs innledningsvis i den andre omgangen.

Et innlegg fra høyre traff armen til Sander Berge. Sheffield United-spilleren hadde armen inntil kroppen, men kamplederen valgte å peke på straffemerket, til sterke reaksjoner både fra de norske spillerne og TV 2-kommentator Brede Hangeland.

- Helt idiotisk dømming, sa den tidligere midtstopperen etter å ha sett reprisen.

Hangeland til Nettavisen: - Blir for dumt

Etter kampslutt utdyper den tidligere landslagsstopperen hva han mener om at den finske kamplederen Mattias Gestranius pekte på straffemerket.

- Det er så dumt. Handsregelen er vanskelig å bli klok på, men ett sted må armen være og den var helt inntil kroppen, sier han til Nettavisen og fortsetter.

- Det ble på et vis avgjørende her. Selv om Østerrike fortjente seieren her, så synes jeg det bare blir for dumt å dømme straffespark der.

Hangeland er ikke den eneste som reagerte på straffesparket Østerrike ble tildelt.

Også Viasport-ekspert Morten Langli var klar i sin tale etter å ha sett situasjonen.

Lars Lagerbäck var en skuffet mann etter kampen.

Den svenske trenerveteranen erkjenner at hans lag spilte alt for dårlig den første timen fredag.

- Det er ganske lett å oppsummere. Det var et norsk landslag som ikke fungerer i 60 minutter. Det var passivt, og ikke den samhandlingen vi skulle ha, sier han på pressekonferansen etter kampen.

Østerriksk initiativ

De østerrikske gjestene tok umiddelbart initiativet med ballen på Ullevaal Stadion, og allerede etter to minutter fikk Michael Gregoritsch en mulighet da han kom først på et innlegg fra høyre.

Spissens heading gikk imidlertid over, men muligheten var et varsko for hva som skulle komme fra Augsburg-spissen.

Lagerbäck valgte å gi Mathias Normann sjansen sentralt i banen, men verken han eller Stefan Johansen og Morten Thorsby, som bekledde de to kantposisjonene, maktet å prege oppgjøret i noe grad.

Thorsby var også involvert med negativt fortegn da Østerrike tok ledelsen etter 34 minutter.

Sampdoria-profilen mistet ballen langt inne på egen halvdel, og gjorde at Andreas Ulmer fikk ballen ute til venstre. Salzburg-veteranen slo et perfekt innlegg mellom Rune Jarstein og det norske forsvaret, og på kloss hold stupte Gregoritsch fram og satte inn 1-0.

Norge kom ikke til en eneste avslutning i det som ble en helsvart omgang, og verken Joshua King eller Erling Braut Haaland fikk det til å fungere sammen på topp.

Sørloth hevet Norge

Lagerbäck valgte å gå med de samme elleve fra start i den andre omgangen, men etter kun 53 minutter smalt det bak Jarstein igjen.

Et østerriksk frispark endte slutt ute til høyre for gjestene, før et innlegg var borti armen til Berge.

Jarstein gikk riktig vei på straffesparket, men maktet ikke å holde forsøket fra Marcel Sabitzer ute.

Scoringen nærmest fremprovoserte bytter for et norsk lag som ikke maktet å skape noe helst, og etter 64 minutter entret Alexander Sørloth banen til fordel for Joshua King.

Spissen kommer fra en eventyrlig sesong i Trabzonspor, og markerte seg allerede etter minuttet spilt da han fikk ballen ute til venstre.

Den utleide Crystal Palace-spilleren slo et innlegg langs gresset, og fant spissmakker Erling Braut Haaland.

Dortmund-profilen kom seg fri på råsterkt vis, før han elegant forlenget ballen inn i det lengste hjørnet til 1-2 og samtidig sitt første mål på a-landslaget.

SCORET: Erling Braut Halaand scoret Norges mål mot Østerrike. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Scoringen gjorde at kampen åpnet seg opp, og Østerrike slo kontra ved to anledninger og var nær ved å øke ledelsen.

Jarstein holdt imidlertid det norske laget inne i kampen, og til tross for at det norske laget hevet seg noe var det ikke nok til å redde poeng i det som vil bli stående som en svak forestilling på eget gress.

Allerede mandag venter Nord-Irland borte i Nations League, før Serbia kommer på besøk 8. oktober i det som blir vinn eller forsvinn med tanke på mulig EM-spill i 2021.