Stor respons etter at toppdommer sto fram som homofil: – Foreldre har takket på vegne av egne barn

Positive reaksjoner strømmer inn etter at fotballdommer Tom Harald Hagen gikk ut offentlig med at han er homofil. – Det varmer, sier han.

Det var i et intervju med Glåmdalen mandag at Hagen fortalte om egen legning. Dagen før hadde han dømt kampen mellom Vålerenga og Kristiansund, der KBK-spiller Flamur Kastrati hadde kalt VIF-trener Dag-Eilev Fagermo «soper».

Responsen har ikke ventet på seg etter at Hagen sto fram som homofil.

– Jeg har fått utrolig mange hyggelige ord og meldinger. Jeg tror det har vært viktig for mange, både unge og eldre. Det er mange unge fotballspillere, dommere og folk som driver med andre idretter som har sendt melding og takket for det. Det varmer jo. I tillegg har jeg fått mange meldinger fra supportergrupper og fra profilerte spillere og trenere som er veldig hyggelige, sier dommerprofilen til TV 2.

Han setter spesielt pris på meldinger fra en bestemt gruppe.

– Det er foreldre som takker på vegne av egne barn. De har opplevd hvor vanskelig egne barn har hatt det. Det er litt spesielt, men det er veldig hyggelig å få en slik melding. Det er ting som varmer når man står oppi det.

Hagen legger til at han ikke hadde sett for seg at et intervju gitt til en lokalavis ville få så stor oppmerksomhet nasjonalt som saken har fått.

