Stor uenighet blant Premier League-managere om City-dommen: - Ikke en bra dag for fotballen

Mandag fikk Manchester City kraftig redusert straffen mot seg angående brudd på Financial Fair Play. Nå uttaler topp-managere seg om saken.

Mandag kom avgjørelsen om at Manchester City likevel får spille Champions League de neste sesongene.

Samtidig fikk de redusert en bot, fra cirka 320 millioner kroner til omtrent 100 millioner kroner.

På pressekonferansene i forbindelse med den neste Premier League-runden, kommer José Mourinho, Jürgen Klopp og Mikel Arteta med sine meninger om saken.

- Skammelig avgjørelse

En som sjelden sparer på ordene er Spurs-manager Mourinho.

- Det er en skammelig avgjørelse fordi dersom City ikke er skyldige i saken, ville de ikke ha blitt straffet med ti millioner euro. Hvis du ikke er skyldig ville du ikke hatt en bot. Hvis de er skyldige er det også en grusom avgjørelse, da burde du bli utestengt fra turneringen, sier portugiseren på sin pressekonferanse.

- Jeg veit ikke om Manchester City er skyldige eller ikke, men det er uansett en skammelig avgjørelse, sier han videre om den nye straffen på ti millioner euro.

- Ikke en bra dag for fotballen

Klopp ser både lyst og mørkt på viten om straffen til rivalen.

- Personlig er jeg glad for at Manchester City kan spille i neste sesongs Premier League, fordi hvis de hadde hatt tolv kamper færre enn oss, ville ingen lag i ligaen hatt noen sjanse mot dem, forteller Liverpool-manageren.

- Jeg ønsker ingen vondt, men jeg synes ikke at det var en bra dag for fotballen. Financial Fair Play er en god idé, og det finnes for å beskytte lagene og turneringen. Klubbene må derfor forsikre seg om at pengene de bruker er fra riktige kilder.

Arteta ikke i tvil

Da Arsenals manager ble spurt om mandagens hendelse, var han klar i sin sak.

- Det er ingen tvil om hva som skjedde. De fortjener fullt og helt å være i Champions League, fordi hva de har gjort på banen er udiskutabelt. Saken har blitt sett på av advokater og det har blitt bestemt at de ikke har gjort noe galt, forteller Arteta.

Videre sier spanjolen at gamleklubben fortjener å delta i Champions League for både det de gjør på banen, og det de gjør utenfor banen.