Storavis: - Solskjær fortalte United-spillerne at han får sparken om det blir tap i de to neste kampene

Manchester Uniteds to neste kamper spilles mot Tottenham hjemme og Manchester City borte. De kan bli skjebnesvangre for Ole Gunnar Solskjær.

- Solskjær har gitt spillerne beskjed om at han får sparken om det blir tap mot Tottenham og Manchester City, skriver The Sun, som hevder å ha kilder med innsikt i det indre livet på Old Trafford.

Nordmannen er under press etter en relativt svak sesong så langt.

Manchester United ligger foreløpig på en niendeplass i Premier League etter 14 spilte runder, og den kommende uken venter altså to betydelige utfordringer i Tottenham, med José Mourinho ved roret, og regjerende mester Manchester City.

Solskjærs beskjed til United-spillerne skal ha kommet i etterkant av den skuffende 2-2-kampen hjemme mot Aston Villa i helgen.

- Ole var følelsesladet og fortalte spillerne at han kan forsvinne om de ikke får resultater i de to neste kampene, hevder The Sun.

Mye av grunnen skal ifølge avisen handle om at Mauricio Pochettino er ledig på markedet. Den sparkede Spurs-manageren skal lenge ha vært høyt ansett på Old Trafford.

Woodward-tillit

Det er stikk i strid med uttalelser fra United-direktør Ed Woordward, som mener han vil ha ryggen til Solskjær uansett hva som skjer, og at klubben forstår at en oppbyggelsesprosess basert på akademiprodukter tar tid.

Klubben skal være fornøyd med ungdomslinjen nordmannen har lagt seg på.

Hele fem tenåringer har fått spilletid i Premier League så langt denne sesongen, og supertalentet Mason Greenwood (18) har fått prøve seg i hele 11 av de 14 kampene som er spilt.

Det skal være musikk i United-ledelsens ører. Også Nicky Butt, som nå er leder av klubbens ungdomsavdeling, har gått ut i det siste og tatt nordmannen i forsvar.

- Vi er heldige for øyeblikket som har Ole i førersetet, sa Butt i et intervju gjort med Press Accociation.

Daniel Taylor, en av balløyas mest anerkjente journalister som nå skriver for The Athletic, har heller ikke samme info som The Sun.

Taylor rapporterte mandag at United-ledelsen ikke har noen som helst planer om å kvitte seg med Solskjær.

Han forklarer dette under overskriften: «Færre poeng enn Moyes, van Gaal, Mourinho, og til og med Emery. Men United er merkelig fornøyd med Solskjær».

Taylor trekker altså fram at Solskjærs statistikk også er verre enn det David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho leverte under sine perioder som United-managere.

- Støtter Solskjær

Da Mourinho fikk sparken etter 17 kamper sist sesong, sto United med 26 poeng. Det betyr at Solskjær må lede United til seier i de tre neste kampene for at han skal ligge foran den poengformen som kostet portugiseren jobben i fjor.

The Athletic-journalisten er likevel klar på at det ikke på noen som helst måte er et tema innad i United-ledelsen at Solskjær skal få sparken.

- Det som er helt klart, er at de på toppen ikke på noen som helst måte ser for seg at en annen kan gjøre jobben bedre enn Solskjær, skriver Taylor.

The Athletic-journalisten påpeker at nordmannens sterke status i klubben helt klart spiller en rolle for at United-styret har større tålmodighet med ham enn mange andre. Solskjær avgjorde Champions League-finalen i 1999 og vil alltid være en del av klubbens historie.

Så gjenstår det å se om managerkarrieren på Old Trafford får en like positiv utvikling som spillerkarrieren.

Kampen mot Tottenham har avspark onsdag klokken 20.30.

