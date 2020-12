Storavis hyller Ødegaards bidrag for Real Madrid: - Gjør de rundt seg bedre

Den spanske storavisen Marca mener Real Madrid med og uten Martin Ødegaard er to forskjellige lag.

Ødegaard fikk onsdag forrige uke debuten i Champions League da han startet Real Madrids viktige kamp mot Inter. Nordmannen spilte om lag en time, og den spanske storklubben vant 2-0.

Lørdag kveld var Ødegaard tilbake på benken i La Liga-kampen mot Alaves. Den kampen endte med 2-1-tap for Real Madrid.

Den spanske storavisen Marca mener det er en grunn til at Real Madrid spilte så bra i den viktige kampen mot Inter, mens de slet stort mot Alaves som befinner seg på nedre halvdel av La Liga-tabellen.

- Det var en fundamental forskjell. Ødegaard var ikke der, skriver Marca.

- Avgjørende

Ødegaard ble riktig nok byttet inn de siste 20 minuttene, men han spilte ikke fra start.

- Selv om prestasjonen hans på San Siro gikk under radaren var nordmannens innflytelse i både presspillet og angrepsspillet avgjørende for at Madrid klarte å dominere som de gjorde i Milano, skriver den spanske avisen.

Marca henviser til pasningsspillet som en viktig faktor som Ødegaard bidro sterkt til. I kampen mot Inter hadde Real Madrid 796 pasninger i løpet av kampen, rekordhøyt for Madrid denne sesongen, mens mot Alaves var de nede i 563 pasninger. Pasningstreffsikkerheten gikk også ned fra 92,21 prosent i Inter-kampen til 87,92 prosent i kampen mot Alaves.

- Og mest av alt, måten de spilte på endret seg, skriver avisen.

Mener han gjør spillerne rundt seg bedre

Den spanske avisen mener at Ødegaard har blitt snakket om så lenge i Madrid at mange fans ikke vet hvordan han pleier å spille og hva de skal forvente av nordmannen.

- Det er flere som blir overrasket når de ser han sentralt på midtbanen fordi de tenkte at han skulle være en offensiv midtbanespiller eller en utsøkt dribler. Martin skinte i Real Sociedad både for hans gode posisjoneringer og hans harde jobb, i tillegg til å servere lagkameratene som gikk på løp, skriver Marca.

Marca mener at noe av det viktigste Ødegaard bidrar med for Real Madrid er at han gjør de rundt seg bedre. De eksemplifiserer med at midtbanespillerne Kroos og Modric var mindre treffsikre i pasningsspillet når Ødegaard ikke spilte.

- Ødegaard er en smaksforsterker. Det er som safran. Det gjør de rundt seg bedre. Og det gjør laget bedre, skriver den spanske avisen.

Den spanske avisen mener at det gode pasningsspillet og flyten Real Madrid hadde mot Inter ikke var der da de spilte mot Alaves, da Ødegaard startet på benken.

- Når Inter presset midtbanen til Real Madrid dukket Ødegaard opp som lyset fra et fyrtårn og tilbydde en sikker pasning som gjorde at ballen fortsatte å rulle. Mot Alaves var det ingen tegn til det, skriver avisen.

- Kan spille annerledes

Ødegaard får også skryt for jobben han gjør uten ballen i beina. Men Marca påpeker også at Ødegaard ikke har spilt mye for Real Madrid så langt, og at fansen ikke kan forvente at han lager overskrifter hver kamp. Men de mener Ødegaard kan bidra på en annen måte.

- Med Ødegaard kan Real Madrid spille annerledes. Og det betyr mye for et stillestående lag, skriver Marca.

Martin Ødegaard har så langt vært involvert i syv kamper for Real Madrid, fire av kampene fra start. En skade har gjort at nordmannen har gått glipp av seks kamper for Los Blancos denne sesongen.

Tirsdag kveld får Ødegaard på ny sjansen til å vise seg fram for Real Madrid-fansen. Den spanske storklubben møter Sjakhtar Donetsk på bortebane i Champions League klokken 18.55. Med seier der er Real Madrid videre til åttedelsfinalene i turneringen.

