Storavis kritiserer Ødegaard: - Har ikke erfaringen eller personligheten til å ta ansvar

Nettavisen The Athletic nevner Ødegaard blant Real Madrid-spillerne som ikke klarer å utgjøre en forskjell for storklubben.

Real Madrid har hatt en varierende start på 2019/20-sesongen. I de største kampene, som mot Barcelona og Inter, har de vist seg fra en bra side og vunnet. Mens i kamper mot motstandere som på papiret skal være dårligere enn Madrid har det blitt tap, som mot Sjakhtar Donetsk, Cadiz og Alaves.

Spesielt i Champions League ligger storklubben dårlig an, og det er ikke usannsynlig at Madrid ikke går videre fra gruppespillet. Det har ikke skjedd siden 1994/95-sesongen. For en klubb som har vunnet den gjeve turneringer hele 13 ganger ville det vært katastrofe.

Den anerkjente engelske nettavisen The Athletic har i en lengre artikkel sett nærmere på hva som går galt i Real Madrid. Den engelske avisen peker blant annet på at den defensive tryggheten fra forrige sesong er borte, mangel på motivasjon og at klubben er for avhengige av et fåtall spillere, som Sergio Ramos, Karim Benzema og Casemiro.

- Klarer ikke å ta ansvar

Men storavisen er ikke bare kritiske til de store stjernene på Real Madrid som ikke leverer. Også Martin Ødegaard får kritikk fra den engelske avisen, som mener at nordmannen ikke klarer å være avgjørende for laget.

- Nyere og yngre spillere som Marco Asensio, Ferland Mendy og Martin Ødegaard har ikke erfaringen eller personligheten til å ta ansvar på nåværende tidspunkt, skriver The Athletic.

Martin Ødegaard var skadefri i starten av sesongen, men havnet etter hvert på skadelisten og gikk glipp av flere kamper for Real Madrid. Nordmannen var tilbake på banen i starten av november og har siden den tid fått en del spilletid for Madrid.

Han har fått starte tre kamper, mot Inter, Villarreal og Sjakhtar Donetsk, som endte med henholdsvis seier, uavgjort og tap. I tillegg til dette har det blitt innhopp mot Valencia og Alaves. Tirsdag var Ødegaard ikke å se på Real Madrid-trening og AS melder at nordmannen sliter med en muskelskade i venstrebeinet.

- Opp og ned

Petter Veland er ekspert på spansk fotball og følger nøye med på hvordan Martin Ødegaard presterer for Real Madrid. Han mener Ødegaards start i Real Madrid kan oppsummeres slik:

- Det har vært litt opp og ned egentlig på alle mulige måter. Både de kollektive resultatene, hans individuelle prestasjoner og om han har vært tilgjengelig eller ikke. Så vi venter fortsatt på den lange rekken med kamper der han får muligheten til å vise seg frem. Helt overordnet vil jeg si at starten er helt grei. Verken mer eller mindre. Han skiller seg ikke ut positivt, og skiller seg heller ikke ut negativt. Da må man på mange måter stikke fingeren litt i jorda og tenke at en 21-åring med norsk pass ikke skiller seg negativt ut i Real Madrid, sier Veland til Nettavisen.

Fotballeksperten mener imidlertid en ting skiller seg ut positivt for Ødegaard.

- Når han kommer tilbake fra et utlånsopphold og skal forsøke å spille seg inn i en Real Madrid-ellever så starter han som en utfordrer. Da er han i utgangspunktet bakerst i hierarkiet. Da er han bak de fem midtbanespillerne som var der fra før av. Nå er han nummer fem. Det er helt åpenbart at han per nå ligger foran Isco i køen. Sånn sett har han allerede klart å ta et steg opp, mener Veland.

- Må ta større risiko

Så langt har ikke Ødegaard klart å levere noen målpoeng for Real Madrid, og Veland er klar på at Ødegaard har sider ved spillet sitt han kan forbedre.

- Det man savner litt er at han tør å ta litt større risiko i pasningsspillet. At han klarer å posisjonere seg litt bedre, for han har en tendens til å komme til posisjoner når han mottar ballen og så har han ryggen mot mål. Det blir ofte et hjelpetouch eller to for å komme i riktig kroppsstilling eller at han sender en støttepasning som gjør at man er tilbake til start, mener Veland.

Men fotballeksperten minner også på at ingen kan forvente at spiller som Ødegaard skal gå rett inn og dominere for Real Madrid.

- Det er definitivt forbedringspotensial. Sånn både skal og bør det være. Det hadde vært veldig rart om han hadde bare gått rett inn og tatt taktpinnen og styrt skuta i 90 minutter i en klubb som Real Madrid. Spesielt når det ikke går så veldig bra kollektivt for dem, sier fotballeksperten.

Veland påpeker at det er flere faktorer som må inn i bildet når man skal analysere hvordan Ødegaard har prestert for Real Madrid. Blant annet har ikke Real Madrid-trener Zidane uttalt seg noe særlig om hva han krever av Ødegaard når han spiller.

- Vi vet ikke hva slags direktiver Martin får av Zinedine Zidane. Hvis Zidane mener at Martin sin rolle er at han skal være førstemann til å gå i presset, passe på at de ikke får brudd imot. Han har kanskje fått beskjed om at han ikke skal ta så stor risiko. Han skal kanskje bare være en del av et kollektiv som sørger for at det flyter, at de ikke mister ballen, at de angriper langsomt med kontroll. Hvis så er tilfellet så må vi som kravstore nordmenn bare akseptere at det er rollen hans for øyeblikket, hvis det er sånn, sier Veland.

Får skryt i spansk storavis

Den engelske nettavisen The Athletic er mindre positiv til Ødegaard sine prestasjoner, men i spansk media har Ødegaard ofte fått god omtale. Forrige uke hadde den spanske storavisen Marca en artikkel om nordmannens innflytelse på laget.

Da skrev Marca at Real Madrid med og uten Ødegaard var to forskjellige lag, og brukte kampene mot Inter og Alaves som eksempler. Mot Inter starter Ødegaard, mens mot Alaves ble 21-åringen vraket fra start.

- Det var en fundamental forskjell. Ødegaard var ikke der, skrev avisen.

Marca skrev også at pasningsspillet til Real Madrid i kampen mot Inter var mye bedre enn mot Alaves, og viste til statistikk. I kampen mot Inter hadde Real Madrid 796 pasninger i løpet av kampen, rekordhøyt for Madrid denne sesongen, mens mot Alaves var de nede i 563 pasninger. Pasningstreffsikkerheten gikk også ned fra 92,21 prosent i Inter-kampen til 87,92 prosent i kampen mot Alaves.

Trolig går Ødegaard glipp av den viktige Champions League-kampen mot Borussia Mönchengladbach onsdag kveld. Kampen spilles i Madrid og starter klokken 21.00, og det står om en plass i Champions League-sluttspillet.

